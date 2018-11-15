iPhone'larda şimdi de kilit sorunu ortaya çıktı
Apple'ın bu sabah başlayan kilit sorunu çözülemiyor. Topluluk forumlarında gönderiler paylaşan kullanıcılar cihazlarının Apple ID'sinin hiçbir sebep yokken kilitlendiğini belirtiyorlar.
Kilitlenmeyi neyin tetiklediği belli olmazken ekranda beliren "Apple kimliğiniz güvenlik nedeniyle kilitlendi. Kilidini açmak için kimliğinizi doğrulamanız gerekir." mesajı sonrasında kullanıcıların kilitlenen Apple ID'lerini tekrar açabilmeleri için bir dizi güvenlik testini geçmeleri gerekti.
Apple konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken bu kilitlenmelerin bir hacker saldırısı sonrasında güvenlik için meydana gelmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Bakalım önümüzdeki saatler içinde Apple'dan konuyla ilgili olarak kullanıcıların içini rahatlatacak bir açıklama gelecek mi hep beraber göreceğiz.
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