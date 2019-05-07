iPhone'larda PIN kodu nasÄ±l deÄŸiÅŸtirilir?
HattÄ±nÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yan Sim PIN kodu iPhone'larda nasÄ±l deÄŸiÅŸtirilir?Â
TÃ¼m operatÃ¶rler sim kartlarÄ±n Ã¼retimi sÄ±rasÄ±nda PIN kodu oluÅŸturur ve daha sonra kullanÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan kiÅŸiselleÅŸtirilebilir ÅŸekilde tanÄ±mlanÄ±r. Peki gÃ¼venliÄŸiniz adÄ±na bir hayli gerekli olan SIM PIN kodu iPhone'larda nasÄ±l deÄŸiÅŸtirilir?Â
iPhone'larda PIN kodunu deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in ilk olarak ayarlar kÄ±smÄ±na gitmeniz ve ardÄ±ndan telefon kÄ±smÄ±na giriÅŸ yapmanÄ±z gerekiyor. Daha sonra 'SIM PIN' yazan kÄ±sma tÄ±klayÄ±n ve PIN'Ä° deÄŸiÅŸtir seÃ§eneÄŸine tÄ±klayarak ÅŸifrenizi deÄŸiÅŸtirin.Â
PIN kodunu deÄŸiÅŸtirebilmek iÃ§in SIM PIN kodu sorgulamasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olmasÄ± gerekiyor. EÄŸer SIM PIN kodunu unuttuysanÄ±z PUK kodu ile yeni ÅŸifrenizi belirleyebilirsiniz. PUK kodu ise sim kartÄ±nÄ± iÃ§inden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bÃ¼yÃ¼k kartta yer alÄ±yor.Â
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