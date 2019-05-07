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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
07.05.2019 - 07:11, Son GÃ¼ncelleme:

 iPhone'larda PIN kodu nasÄ±l deÄŸiÅŸtirilir?

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 iPhone'larda PIN kodu nasÄ±l deÄŸiÅŸtirilir?

HattÄ±nÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yan Sim PIN kodu iPhone'larda nasÄ±l deÄŸiÅŸtirilir?Â

TÃ¼m operatÃ¶rler sim kartlarÄ±n Ã¼retimi sÄ±rasÄ±nda PIN kodu oluÅŸturur ve daha sonra kullanÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan kiÅŸiselleÅŸtirilebilir ÅŸekilde tanÄ±mlanÄ±r. Peki gÃ¼venliÄŸiniz adÄ±na bir hayli gerekli olan SIM PIN kodu iPhone'larda nasÄ±l deÄŸiÅŸtirilir?Â 

iPhone'larda PIN kodunu deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in ilk olarak ayarlar kÄ±smÄ±na gitmeniz ve ardÄ±ndan telefon kÄ±smÄ±na giriÅŸ yapmanÄ±z gerekiyor. Daha sonra 'SIM PIN' yazan kÄ±sma tÄ±klayÄ±n ve PIN'Ä° deÄŸiÅŸtir seÃ§eneÄŸine tÄ±klayarak ÅŸifrenizi deÄŸiÅŸtirin.Â 

PIN kodunu deÄŸiÅŸtirebilmek iÃ§in SIM PIN kodu sorgulamasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olmasÄ± gerekiyor. EÄŸer SIM PIN kodunu unuttuysanÄ±z PUK kodu ile yeni ÅŸifrenizi belirleyebilirsiniz. PUK kodu ise sim kartÄ±nÄ± iÃ§inden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bÃ¼yÃ¼k kartta yer alÄ±yor.Â 

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