iPhone'larda bir dönemin sonu resmen geldi!
Apple, yeni nesil iPhone'lar için radikal bir karar almaya hazırlanıyor. Buna göre Lightning denilen şarj girişi gelecek iPhone modellerinde tarih oluyor. Yani artık girişi olmayan bir iPhone görürseniz şaşırmayın! Peki iPhone'lar nasıl şarj olacak, nasıl veri transferi yapılacak?
Yeni nesil iPhone X modelinde radikal bir değişiklik olacak. Eğer bu değişiklik gerçekleştirilirse iPhone, fiziksel portlardan tamamen arınmış bir hale geçecek. Hatta şirketin 2017 yılında bu hamleyi gerçekleştirmeyi planladığı ancak kablosuz şarj istasyonu ile yaşadığı sorunlardan dolayı bu radikal kararı gerçekleştiremediği ifade ediliyor. Apple AirPower çıkışının yılan hikayesine dönmesi yaşanılan sorunlara en güzel örnek.
Bunun yanı sıra Lightning bağlantısı, şarj ve veri transferi konusundaki sınırlı yeteneklerinin yanı sıra yetersiz aksesuar ekosistemi ile de pek başarı gösteremedi. Ek olarak MacBook modellerinde bile şirket, bu bağlantının yetersizliğinden dolayı daha fazla hız ve güç sağlayan USB Type-C portuna geçiş yapmak zorunda kaldı. Bu gelişmeler şirketin mobil cihazlarında Lightning bağlantısından artık vazgeçeceğine ve USB Type-C kullanmaya başlayacağına ya da başka bir şey deneyeceğine işaret olarak kabul ediliyor.
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