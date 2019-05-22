iPhone'larda bilgileriniz gerçekten ne kadar 'gizli'?

Örneğin bu yüzden iMessage konuşmalarınız şifreleniyor, Harita uygulamasında rota geçmişiniz saklanmıyor ve Safari ile sitelerin sizi takip etmesi sınırlandırılıyor. Her iPhone, bilgilerinizi koruyacak şekilde tasarlanıyor.

Peki iPhone gizliliğinizi nasıl mı koruyor?

Apple ürünleri gizliliğinizi koruyacak şekilde tasarlanıyor. Apple’da, gizliliğin temel insan haklarından biri olduğuna inanılıyor. Ve gizli tutma hakkına sahip olduğunuz kişisel bilgilerinizin büyük bir bölümü Apple aygıtlarınızda bulunuyor.

Koşu sonrasındaki kalp atış hızınız. Ziyaret ettiğiniz web siteleri. Aradığınız, mail veya mesaj gönderdiğiniz kişiler.

Tüm Apple ürünleri en ince ayrıntılarına kadar bu bilgileri koruyacak şekilde tasarlanıyor. Ayrıca her şey, kimlerle neleri paylaşacağınıza sizin karar vereceğiniz şekilde geliştiriliyor.

Deneyimler için gizliliğinizden ve güvenliğinizden ödün verilmesi gerekmiyor. Aksine, bu deneyimler gizlilik ve güvenliği destekleyebiliyor.

Aygıtınıza sadece siz ulaşabilirsiniz

Aygıtlarınızı altı haneli bir parolayla kolayca koruyabilirsiniz. Bir milyon kombinasyonu olan bu parolayı kırmak çok zor. Kişisel aygıtlardaki gelişmiş iki güvenlik teknolojisi olan Touch ID veya Face ID’yi de kullanabilirsiniz. Daha da fazla güvenlik istiyorsanız, istediğiniz kadar karmaşık olan alfasayısal bir parola oluşturabilirsiniz.

Kişisel bilgileriniz size özel, başkalarına değil

Fotoğraf çekmek, Siri’ye soru sormak veya yol tarifi almak gibi işlemler yaparken, Apple’ın kişisel bilgilerinizi reklam şirketlerine veya diğer kurumlara satmak amacıyla toplamadığından emin olabilirsiniz.

Özellikleriniz gelişirken, bilgileriniz gizli kalır

Örneğin Apple, verilerinizi karıştırıp başkalarına ait milyonlarca veriyle birleştirilen Ayrımsal Gizlilik tekniğini bu alanda ilk kez kullanıyor. Bu çerçevede, kimliğinizi ortaya çıkarabilecek özel verileri değil, genel örüntüleri görüyoruz. Şirket, bu ögrüntüler sayesinde en popüler emoji, en iyi QuickType önerileri ve Safari’de enerji tüketim oranları gibi bilgileri ortaya çıkarabiliyor.

Saklasanız da gönderseniz de bilgileriniz daima güvende

Arkadaşınıza gönderdiğiniz bir iMessage’a veya yaptığınız bir FaceTime görüşmesine ait veriler, gizliliğinizin korunması için şifreleniyor. Aynısı, aygıtınızda tuttuğunuz kişisel bilgiler için de geçerli. Örneğin, Touch ID ve Face ID’nizi tanımlamak için kullanılan veriler, aygıtınızdaki Secure Enclave tarafından matematiksel bir imgeye dönüştürülerek şifreleniyor ve korunuyor. iOS veya uygulamalar bu verilere erişemiyor. Bu imge Apple sunucularında saklanmıyor veya iCloud’da yedeklenmiyor.

Sizin uygulamalarınız, sizin kurallarınız

Apple, uygulama geliştiricilerinin, gizliliğinizi korumak amacıyla oluşturulmuş katı yönergeleri kabul etmelerini şart koşuyor. Bir uygulamanın söz konusu yönergeleri ihlal ettiği öğrenildiğinde, uygulamanın geliştiricisi sorunu gidermek zorunda.

Aksi takdirde uygulama App Store’dan çıkarılıyor. Aygıtınıza yüklediğiniz bir uygulamanın kişiler veya fotoğraflar gibi kişisel bilgilerinize erişmek istemesi halinde, öncelikle sizin izniniz alınıyor. Bu izinleri istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz.