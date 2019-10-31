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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
31.10.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

iPhone'larda 24 ay taksit dönemi başlıyor

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iPhone'larda 24 ay taksit dönemi başlıyor

Apple'ın ilk olarak ABD'de kullanıcılarına sunduğu Apple Card ile birlikte iPhone'lar artık 24 aya varan taksitlerle satın alınabilecek.

Apple'in patronu Tim Cook, yeni iPhone'ların satışa sunulmasının üzerinden birkaç hafta geçtikten sonra Apple'ın yeni sürprizini duyurdu. Kullanıcılar, iPhone satın alırken artık 24 aya varan vadelerle alım işlemini yapabilecek. Ancak bunun için kullanıcıların Apple Card'a ihtiyacı olacak. 

Apple Card ile iPhone satın alan müşteriler, 24 ay taksit yapabilecek ve bunun karşılığında herhangi bir faiz ödemeyecek. Üstelik Apple’ın kredi kartının dikkat çekici avantajlarından olan yüzde üç para iadesinden yararlanmak mümkün.

Apple, bu adımla birlikte operatörlere olan bağımlılığını azaltmayı amaçlarken, kullanıcıların yeni iPhone'ları taksitle almak istediklerinde ağırlıklı olarak AT&T ve T-Mobile'ı tercih etmesini dikkate aldı ve bu sürpriz kararı almasında etkili oldu. 

iPhonelarda 24 ay taksit dönemi başlıyor


APPLE CARD NEDİR?

Apple Card, teknoloji devinin ilerleyen haftalarda piyasaya süreceği kendine ait bir kredi kartı olma özelliği taşıyor. Apple Card, kredi kartı gibi görünüyor olsa da, konsept görüntülerine bakıldığında üzerinde herhangi bir kart numarasının ya da son kullanma tarihinin yer almaması dikkat çekiyor. Kartın üzerinde sadece Apple logosu, kullanıcının ismi ve soyadı ile birlikte bir çip yer alıyor.

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