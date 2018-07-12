iPhone'lara şok zam: İşte model model yeni iPhone fiyatları
iPhone'lara Türkiye genelinde zam geldi. Dolar kurunun yüksek seyretmesiyle Apple yüksek oranlarda zam uygularken, özellikle iPhone X ve iPhone 8 Plus gibi yüksek seviye ve pahalı modellerin fiyatlarında çok büyük sıçrama oldu; en pahalı iPhone'un fiyatı 8599 TL'ye ulaşırken, zam sadece iPhone fiyatlarını vurmakla kalmayıp Apple Watch, Apple TV 4K, iPad ve iMac gibi diğer Apple cihazlarını da etkiledi.
Apple iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch'ların da aralarında olduğu ürünleri için Türkiye'de zam kararı aldı.
Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde;
Artan fiyatlar sonrasında iPhone 8’in fiyatı 4199 TL’den 5199 TL’ye; iPhone 8 Plus’ın fiyatı 4799 TL’den 5899 TL’ye çıktı.
Apple'ın 10'uncu yılına özel ürettiği iPhone X zam ile artık 7 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satılacak.
Zam sonrası fiyatı yükselen diğer ürünler:
Ürün Adı - Eski Fiyat - Yeni Fiyat;
iPhone X 64 GB 6099 TL >> 7499 TL
iPhone X 256 GB 6899 TL >> 8599 TL
iPhone 7 32 GB 3299 TL >> 4199 TL
iPhone 7 Plus 3999 TL >> 4999 TL
Yeni iPad 9.7 32 GB 1699 TL>> 1899 TL
iPad Pro 10.5 64 GB 2999 TL >> 3699 TL
iPad Pro 12.9 64 GB 3699 TL >> 4499 TL
Apple Watch Series 3 1649 TL >> 1999 TL
Apple TV 4K 999 TL >> 1199 TL
Airpods 899 TL>> 999 TL
iPhone 6s 2699 TL >> 3399 TL
iPhone 6s Plus 3299 TL >> 4199 TL
13 inç Macbook Air 4599 TL >> 5499 TL
21.5 inç iMac 5299 TL >> 6499 TL
1 metre Lightning – USB kablo 89 TL >> 109 TL
Lightning konnektörlü Earpods 129 TL >> 169 TL
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