iPhone'lara şok zam: İşte model model yeni iPhone fiyatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
12.07.2018 - 22:47, Son Güncelleme:

iPhone'lara şok zam: İşte model model yeni iPhone fiyatları

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iPhone'lara şok zam: İşte model model yeni iPhone fiyatları

iPhone'lara Türkiye genelinde zam geldi. Dolar kurunun yüksek seyretmesiyle Apple yüksek oranlarda zam uygularken, özellikle iPhone X ve iPhone 8 Plus gibi yüksek seviye ve pahalı modellerin fiyatlarında çok büyük sıçrama oldu; en pahalı iPhone'un fiyatı 8599 TL'ye ulaşırken, zam sadece iPhone fiyatlarını vurmakla kalmayıp Apple Watch, Apple TV 4K, iPad ve iMac gibi diğer Apple cihazlarını da etkiledi.

Apple iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch'ların da aralarında olduğu ürünleri için Türkiye'de zam kararı aldı.

Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde;

Artan fiyatlar sonrasında iPhone 8’in fiyatı 4199 TL’den 5199 TL’ye; iPhone 8 Plus’ın fiyatı 4799 TL’den 5899 TL’ye çıktı.

Apple'ın 10'uncu yılına özel ürettiği iPhone X zam ile artık 7 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satılacak.

Zam sonrası fiyatı yükselen diğer ürünler:

Ürün Adı - Eski Fiyat - Yeni Fiyat;

iPhone X 64 GB 6099 TL >> 7499 TL

iPhone X 256 GB 6899 TL >> 8599 TL

iPhone 7 32 GB 3299 TL >> 4199 TL

iPhone 7 Plus 3999 TL >> 4999 TL

Yeni iPad 9.7 32 GB 1699 TL>> 1899 TL

iPad Pro 10.5 64 GB 2999 TL >> 3699 TL

iPad Pro 12.9 64 GB 3699 TL >> 4499 TL

Apple Watch Series 3 1649 TL >> 1999 TL

Apple TV 4K 999 TL >> 1199 TL

Airpods 899 TL>> 999 TL

iPhone 6s 2699 TL >> 3399 TL

iPhone 6s Plus 3299 TL >> 4199 TL

13 inç Macbook Air 4599 TL >> 5499 TL

21.5 inç iMac 5299 TL >> 6499 TL

1 metre Lightning – USB kablo 89 TL >> 109 TL

Lightning konnektörlü Earpods 129 TL >> 169 TL

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Content Video - Son 24 saatte ne oldu? (12.07.2018-2)
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