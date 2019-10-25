iPhone'lar için en tehlikeli 17 uygulama
Özellikle Android işletim sistemi telefonlar için sıkça karşımıza çıkan tehlikeli uygulamalar zaman zaman iOS yüklü telefonlarda da görülüyor. Son olarak belirlenen 17 iPhone uygulamasının ciddi seviyede kullanıcılar için tehlike arz ettiği ortaya çıktı. İşte uzak durmanız gereken o uygulamalar...
Wandera isimli bir mobil güvenli firması yaptığı açıklamayla, App Store‘da bulunan 17 uygulamada clickware tespit etti. Yani bu uygulamalar, kullanıcının kontrolü olmadan bir internet sayfası açabiliyor, arka plandaki reklamlar ile kullanıcıya farkettirmeden etkileşime giriyor.
Pek çok farklı kategoride bulunan bu uygulamaların bir ortak özelliği de hepsinin AppAspect Technologies Pvt isimli bir şirket tarafından geliştirilmiş olması...
İşte o uygulamalar:
RTO Vehicle Information
EMI Calculator & Loan Planner
File Manager – Documents
Smart GPS Speedometer
CrickOne – Live Cricket Scores
Daily Fitness – Yoga Poses
FM Radio – Internet Radio
My Train Info – IRCTC & PNR
Around Me Place Finder
Easy Contacts Backup Manager
Ramadan Times 2019
Restaurant Finder – Find Food
BMI Calculator – BMR Calc
Dual Accounts
Video Editor – Mute Video
Islamic World – Qibla
Smart Video Compressor
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