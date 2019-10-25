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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.10.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

iPhone'lar için en tehlikeli 17 uygulama

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iPhone'lar için en tehlikeli 17 uygulama

Özellikle Android işletim sistemi telefonlar için sıkça karşımıza çıkan tehlikeli uygulamalar zaman zaman iOS yüklü telefonlarda da görülüyor. Son olarak belirlenen 17 iPhone uygulamasının ciddi seviyede kullanıcılar için tehlike arz ettiği ortaya çıktı. İşte uzak durmanız gereken o uygulamalar...

Wandera isimli bir mobil güvenli firması yaptığı açıklamayla, App Store‘da bulunan 17 uygulamada clickware tespit etti. Yani bu uygulamalar, kullanıcının kontrolü olmadan bir internet sayfası açabiliyor, arka plandaki reklamlar ile kullanıcıya farkettirmeden etkileşime giriyor.

Pek çok farklı kategoride bulunan bu uygulamaların bir ortak özelliği de hepsinin AppAspect Technologies Pvt isimli bir şirket tarafından geliştirilmiş olması...

İşte o uygulamalar:

RTO Vehicle Information
EMI Calculator & Loan Planner
File Manager – Documents
Smart GPS Speedometer
CrickOne – Live Cricket Scores
Daily Fitness – Yoga Poses
FM Radio – Internet Radio
My Train Info – IRCTC & PNR
Around Me Place Finder
Easy Contacts Backup Manager
Ramadan Times 2019
Restaurant Finder – Find Food
BMI Calculator – BMR Calc
Dual Accounts
Video Editor – Mute Video
Islamic World – Qibla
Smart Video Compressor

Arabanız yolda çukuru görünce belediyeye kapattıracakHitachi Vantara tarafından geliştirilen ve henüz pilot aşamasında olan yeni bir sürücü izleme teknolojisi, yollara çıkan araçlarda önemli değişiklikler yapacak.
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