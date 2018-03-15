iPhone'da yeni Apple kimliği oluşturma

iPhone cihazlarına uygulama yüklemek isteyen kullanıcıların, öncelikle bir Apple kimliğine sahip olması gerekiyor. Ancak, Apple kimliği olursa uygulama yükleme işlemi başarılı oluyor. Aksi halde böyle bir şey başarmak, imkansız. Peki, Apple kimliğini nasıl oluşturacağız?

- Öncelikle Apple Store'u açın ve ücretsiz bir uygulama bulun.

- Ardından, bulduğunuz ücretsiz uygulamayı indirmeye dokunun.

- Sizden bir Apple kimliği istenecek ve siz de oradan yeni bir Apple kimliği yaratı seçin.

- Burada sizden doldurmanızı istenen yerleri doldurun.

-Son olarak girdiğiniz E-Posta'yı doğrulamak için, mail'inize Apple'dan gelen doğrulama formuna tıklayın.

- Artık bir Apple kimliğine sahipsiniz.