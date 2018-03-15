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    iPhone'da yeni Apple kimliği oluşturma

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 17:33 | Son Güncelleme:

    iPhone'a sahip olan kullanıcılar, Apple Store'dan bir uygulama indirmek istediklerinde, mecburen bir Apple kimliklerinin olması gerekiyor. Apple kimliği yoksa uygulama yükleme imkansız hale geliyor. Peki, Apple kimliği nasıl oluşturulur? İşte detaylar...

    iPhone cihazlarına uygulama yüklemek isteyen kullanıcıların, öncelikle bir Apple kimliğine sahip olması gerekiyor. Ancak, Apple kimliği olursa uygulama yükleme işlemi başarılı oluyor. Aksi halde böyle bir şey başarmak, imkansız. Peki, Apple kimliğini nasıl oluşturacağız? 

    - Öncelikle Apple Store'u açın ve ücretsiz bir uygulama bulun. 

    - Ardından, bulduğunuz ücretsiz uygulamayı indirmeye dokunun. 

    iPhoneda yeni Apple kimliği oluşturma

    - Sizden bir Apple kimliği istenecek ve siz de oradan yeni bir Apple kimliği yaratı seçin. 

    - Burada sizden doldurmanızı istenen yerleri doldurun. 

    iPhoneda yeni Apple kimliği oluşturma

    -Son olarak girdiğiniz E-Posta'yı doğrulamak için, mail'inize Apple'dan gelen doğrulama formuna tıklayın. 

    - Artık bir Apple kimliğine sahipsiniz. 

    Etiketler: apple , iphone , apple kimliği
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