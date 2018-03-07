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    iPhone'da şifreyi defalarca yanlış girdi, 48 yıl kullanılamaz hale geldi

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 06:46 | Son Güncelleme:

    Çin'in Şangay şehrinde yaşayan iki yaşındaki bir çocuk, annesini iPhone'unu eline alıp içine girmek için defalarca ekran kilidini açmaya çalıştı, şifreyi yanlış girdi. Üst üste girilen yanlış şifreler yüzünden annenin telefonu 48 yıl boyunca kullanılamaz hale geldi.

    iPhone'ların ekran kilidinin şifresini defalarca yanlış girdiğinizde kısa bir süre de olsa telefona bir daha şifre giremiyorsunuz. Bundaki amaç ise telefonunuzu başkalarından korumak ve tekrar tekrar şifre girişinin önüne geçmek. Ancak Çin'de yaşanan bir olay ekran kilidinin defalarca yanlış girilmesinin ilginç sonuçlara yol açtığını ortaya çıkardı.

    Çin'de yaşanan ilginç gelişmede iki yaşlarındaki çocuk önce annesinin telefonunu eline alıyor; ardından rast gele tuşlama yaparak defalarca şifre girişi yapıyor. Ancak şifre yanlış çıktıkça yılmayan çocuk, şifre girişlerine bir süre daha devam ediyor. Annenin durumu uzun süre fark etmemesi üzerine iPhone'un 25 milyon saat (yaklaşık 48 yıl) boyunca kilitlendiği, kendini korumaya aldığı ortaya çıkıyor.

    iPhoneda şifreyi defalarca yanlış girdi, 48 yıl kullanılamaz hale geldi

    Konuyla ilgili açıklama yapan Çinli telefon servis yetkilileri ise daha önce 80 yıl kilitlenen telefon dahi gördüklerini kaydetti.

    Etiketler: çin , telefon , iphone
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