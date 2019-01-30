iPhone’da olan iPhone’da kalmamış
iPhone kullanıcılarının güncel sürümlerini iOS 12’ye yükseltmesiyle ortaya çıkan bağlantı sorunları nedeniyle güncelleme sayısı düşmüştü. Ancak iPhone sahipleri dün bağlantı sorunlarından çok daha ciddi bir durumla karşılaştı.
Apple iOS 12.1 ve sonrasında çıkan sürümlerde iPhone kullanıcılarının FaceTime uygulaması ile aranan kişilerin görüntülenebildiği ve dinlenebildiğini kabul etti. Ortaya çıkan bu özellikle iPhone, Dünya Gizlilik Günü’nde bir markanın kabusu olabilecek bir durum yaşamış oldu.
Las Vegas’ta yaptığı “iPhone’da yaşanan iPhone’da kalır” kampanyasıyla iPhone’un güvenli olduğuna ve gizlilik özelliklerine dikkat çeken Apple grup görüntülü konuşma özelliğini devredışı bırakmak zorunda kaldı.
Daha kötüsü son zamanlarda hisse değerlerinde düşüş yaşayan Apple’ın bu sorundan bir hafta önce haberi olduğu ve sorunu düzeltmek için bir şey yapmadığının ortaya çıkması oldu.
Kişisel güvenliklerini sağlamak isteyen iPhone sahipleri cihazlarında Ayarlar’dan manuel olarak FaceTime sekmesinden özelliği kapatmalılar.
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