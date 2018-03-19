Windows ve Android'li cihazların güvenlik konusunda Mac ve iPhone'lara kısayla çok daha zayıf olduğu fikri yıllardır ortada dolaşıyor. Android'e zararlı veya virüs bulaşabildiği gerçek olsa da, doğru alışkanlıklar çoğu kullanıcıyı korumaya yeterli.

Apple cihazlarına baktığımızda, bir Mac'e virüs bulaştırmak için özel bir çaba harcamanız gerekiyor. Peki iPhone'a virüs bulaşabilir mi? Şimdi gerçekleri gözden geçirme zamanı.

iOS Sizi Nasıl Koruyor?



Sandboxing: iOS'un kullandığı, "sandboxing" olarak bilinen yöntem, uygulamaların kendi sınırlarını aşmasını engelliyor. Uygulamalar temel olarak diğer uygulamaların verilerine ulaşamıyor. Bunun yanında neredeyse tüm uygulamalar, kısıtlı bir hesap üzerinde çalışıyorlar.

Sık güncellemeler: Zararlılardan korunmanın en etkili yollarından bir tanesi, sisteminizi güncel tutmak. Bu alanda iOS'un Android üzerinde çok büyük bir avantajı var. iOS'un yeni bir sürümü yayınlandığında onu destekleyen cihazlar, hemen güncelleniyorlar. Android'de ise aylarca beklemeniz gerekebiliyor. Hatta çoğu kullanıcı, güncellemeleri hiç almıyor.

Uygulama Mağazası Denetlemeleri: Apple'ın ünlü "duvarlı bahçesi" yani kapalı platformu, kullanıcılarını güvende tutuyor. Uygulamaları dış kaynaklardan yükleyebildiğiniz Android'in aksine, iOS'ta uygulamaları sadece App Store üzerinden indirebiliyorsunuz.





iPhone Zararlılarının Örnekleri



iOS yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı oldukça güvenli bir platform. Android'in mobil zararlılara çok daha fazla hedef olmasının nedeni de bu. Ancak bu güvenlik, iOS'un kusursuz olduğu anlamına gelmiyor. iPhone zararlılarının son örneklerinden bir tanesi, geçen sene WikiLeaks tarafından açıklanmıştı. Apple, bu sorunu onardığını söylüyor.

Eylül 2015'te ise Çin yapımı birçok iOS uygulamasında zararlı bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bunun nedeni, geliştiricinin kullandığı kaçak Xcode sürümüydü. Geliştiriciler, farkında olmadan uygulamalarına zararlı yüklemişlerdi. Apple, etkilenen uygulamaları mağazadan kaldırdı.

Yaşanan hack'ler çok büyük olmasa da, iOS'un kırılmaz olmadığını gösteriyor. Bunun yanında cihazını jailbreak'leyenler için işler değişiyor. Jailbreak, cihazınızı kurcalamak için daha çok araca ulaşmanızı sağlıyor ancak Apple'ın koruma mekanizmalarını aştığınız için zararlı bir uygulama yükleme ihtimaliniz yükseliyor.

iOS eskisinden daha çok seçenek sunduğu için jailbreak eskisi kadar popüler değil. Bu yüzden şu sıralar jailbreak'leme riskine girmeye pek değmiyor.



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