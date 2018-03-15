iPhone X'un fiyatı ne kadar?

5.8 inç büyüklüğünde olan 10 yılın iPhone'u iPhone X, Apple'ın şu anki amiral gemi modeli olarak sektörde yer alıyor. Cihaz, neredeyse çerçevesiz bir tasarıma ve tamamı ekran kaplı bir ekran yapısına sahip. Ayrıca, cihazın üst kısmında ise bir çentik yer alıyor. Bu da, Apple'ın gururlanarak tanıttığı TrueDepth temelli Face ID'yi yani yüz tanıma sistemini sağlıyor.

Apple A11 Bionic işlemcinin kullanıldığı cihaz, 3 GB RAM'e sahip. Telefonun, dahili depolama alanı ise 64 ve 256 GB olmak üzere iki farkı şekilde sunuluyor. Ayrıca, işlemci, 6 çekirdekten oluşuyor ve 2.1 GHz hızında. iPhone X'un arka kısmında yer alan Apple'ın simgesine çift arka kamera eşlik ediyor. Bu iki kamera da, 12 MP çözünürlük sunuyor. Portre modu da aktif halde. 2716 mAh bataryadan güç alan cihaz, kablosuz şarj ve hızlı şarjı da destekliyor. Animoji özelliği de 7 MP ön kamerayla beraber sunuluyor. Cihazın 64 GB'lık modelinin fiyatı 5.460 TL fiyat etiketine sahipken, 256 GB'lık modeli ise 6.295 TL fiyat etiketine sahip.