iPhone X'ten sonra Apple Watch'a da Face ID geliyor!

Son zamanlarda ortaya çıkan bilgilere göre teknoloji devi Apple, Apple Watch'da bulunacak Face ID yüz tanıma sistemi için patent aldı. Ayrıca ortaya çıkan bilgilerde Face ID özelliğine sahip olan bir iPad'den de bahsediliyor. Apple Watch'da bulunacak olan Face ID'de, iPhone X ile yapılan birçok şeye olanak sağlayacak.

Şirketin yeni akıllı saati Haziran ayında düzenlenecek olan Apple Worldwide Developer Konferansı'nda tanıtacağı düşünülüyor. Ayrıca bu etkinlikte Face ID özelliğine sahip bir iPad'in de tanıtılması bekleniyor. Saatin fiyatının ve diğer özelliklerinin hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.