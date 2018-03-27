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    iPhone X'ten sonra Apple Watch'a da Face ID geliyor!

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 07:00 | Son Güncelleme:

    Apple 10. yılına özel olarak çıkardığı iPhone X'te bulunan kilit açma sistemi Face ID'yi, Apple Watch'a entegre etmeyi planlıyor.

    Son zamanlarda ortaya çıkan bilgilere göre teknoloji devi Apple, Apple Watch'da bulunacak Face ID yüz tanıma sistemi için patent aldı. Ayrıca ortaya çıkan bilgilerde Face ID özelliğine sahip olan bir iPad'den de bahsediliyor. Apple Watch'da bulunacak olan Face ID'de, iPhone X ile yapılan birçok şeye olanak sağlayacak.

    iPhone Xten sonra Apple Watcha da Face ID geliyor

    Şirketin yeni akıllı saati Haziran ayında düzenlenecek olan Apple Worldwide Developer Konferansı'nda tanıtacağı düşünülüyor. Ayrıca bu etkinlikte Face ID özelliğine sahip bir iPad'in de tanıtılması bekleniyor. Saatin fiyatının ve diğer özelliklerinin hakkında ise bir bilgi bulunmuyor. 

    Etiketler: Akıllı Saat
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