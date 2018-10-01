iPhone XS'in şarj sorunu can sıkıyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
01.10.2018 - 13:26, Son Güncelleme:

iPhone XS'in şarj sorunu can sıkıyor!

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iPhone XS'in şarj sorunu can sıkıyor!

iPhone XS ve XS Max'ten yeni şikayetler gelmeye devam ediyor. Üstelik bu kez ortaya çıkan şarj sorunu, son derece ciddi görünüyor!

iPhone XS serisinde daha önce ortaya çıkan WiFi bağlantı sorunları nedeniyle pek çok kullanıcının tepkisini çekmiş ve pek çok eleştirinin temelinde yer almıştı.

Maalesef dünyanın en pahalı akıllı telefon ailesini olan Apple iPhone Xs ve iPhone Xs Max, sadece WiFi sorunlarıyla boğuşmuyor. Bahsi geçen cihazlar yalnızca WiFi bağlantı sorunları ile değil; batarya ve şarj sorunları ile de can sıkıyor.

Geçtiğimiz hafta itibariyle yeni Apple modelleri ciddi sıkıntılarla boğuştu. Apple'ın yeni modelleri hakkında, kullanıcılardan pek çok şikayet geliyor. Bazı kullanıcılar, Apple'ın yeni modellerini şarj edemediklerini söylüyor. Sorun şu: Kullanıcılar iPhone Xs ve Xs Max cihazlarını şarj etmeye çalıştığında ortaya çıkıyor. Cihazlar; her ne kadar fişe takılı olsa da, eğer ekran açık değilse şarj başlamıyor. Ekran açılıp telefon "uyandırıldığında" ise, şarj işlemi olması gerektiği gibi başlıyor.

Apple henüz konu hakkında bir açıklama yapmış değil. Umarız sorun yazılımsal bir nedene bağlıdır ve Apple, kısa zamanda gerekli çözümü sunar.

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