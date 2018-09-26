iPhone XS ve iPhone XS'te WiFi kabusu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
26.09.2018 - 08:00, Son Güncelleme:

iPhone XS ve iPhone XS'te WiFi kabusu

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iPhone XS ve iPhone XS'te WiFi kabusu

Apple'ın yeni telefonları iPhone XS ve XS Max'ta ilginç, eğer yaygınsa can sıkabilecek bir sorun ortaya çıktı!

iPhone Xs ve Xs Max kullanıcılarına göre sinyaliniz iyi değilse kesinlikle iyi bir performans beklememelisiniz. Hatta daha kötü bir performans ile karşılaşmanız muhtemel. Son günlerde iPhone Xs ve Xs Max kullanan kullanıcılar, Apple destek forumlarını ve sosyal medyayı Wi-Fi ve hücresel veri sorunları ile çalkalıyor.

Cihazlar, Wi-Fi sinyallerini kaybediyorlar ve yeniden iletişim kurmak, kullanıcılar için büyük bir külfete neden oluyor. Örneğin 200mW temelinde yapılan testlerde, iPhone'un yeni özellikleri kesinlikle isteneni elde edemiyorlar ve hatta 200mW değerine ulaşmakta zorluk çekiyorlar.

iPhone XS ve iPhone XSte WiFi kabusu

Bahsi geçen sorunun, 4 adet "yetersiz" dahili anten nedeniyle gerçekleştiği öne sürülüyor. Elbette sorunun bu olup olmadığı büyük bir soru işareti. Amerikalı teknoloji devi konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.

2016 yılında piyasaya sürülen iPhone 7, benzer sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. Apple, sorunun çözümü için yıldırım hızıyla müdahale etmişti. Ancakbu kez durum farklı gibi: Problem sadece yazılım güncellemesiyle düzelmeyebilir ve ABD temelli şirket, bazı donanımsal düzenlemeler gerçekleştirmek zorunda kalabilir.

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