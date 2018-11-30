iPhone XS ve iPhone XS Max Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatlar
Apple, bugün yeni telefonları iPhone XS ve iPhone XS Max'i Türkiye pazarına sundu. En çok merak edilen ise yeni iPhone'ların fiyatlarının ne oldu. Doların düşmesiyle birlikte Apple hangi fiyat etiketinden yeni iPhone'ları satışa çıkardı?
iPhone XS ve iPhone XR bu sabah itibariyle Türkiye genelinde satışa sunuldu. Eylül ayında tanıtılan; ancak Türkiye'ye gelişi bugünü bulan yeni iPhone'larla ilgili en çok merak edilen nokta ise iPhone XS ve iPhone XS Max'in Türkiye fiyatlarının ne olacağıydı. Bu sabah apple.com/tr adresine girenler internet üzerinden de yeni iPhone'ları sipariş edebiliyor veya Apple mağazalarından alabiliyor.
iPhone XS TÜRKİYE FİYATLARI
64 GB iPhone XS: 9 bin 899 TL
256 GB iPhone XS: 11 bin 199 TL
512 GB iPhone XS: 13 bin 99 TL
iPHONE XS MAX TÜRKİYE FİYATLARI
64 GB iPhone XS Max: 10 bin 799 TL
256 GB iPhone XS Max: 12 bin 99 TL
512 GB iPhone XS Max: 13 bin 999 TL
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