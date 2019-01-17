iPhone XS ve iPhone XR için bataryalı kılıf satışa çıktı
Akıllı telefon sahiplerinin en büyük sorunlarından biri, günü dahi kurtaramayan batarya ömürleri... Apple ise bu sorundan kurtulmak isteyenler için iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR model telefonları olanlara özel bataryalı kılıflarını satışa çıkardı. Fiyatlar ise...
Apple, Smart Battery Case ismindeki bataryalı telefon kılıf serisini yeniledi; yeni model iPhone'lara göre modelleyip satışa sundu. İlk olarak iPhone 6'lar için satışa sunulan bu kılıflar, kullanıcıların telefonlarının bataryası bitse dahi sürekli yanında taşıdıkları yapışık kılıf sayesinde 'şarj' problemi yaşamıyor.
Şirket, bu kapsamda yeni iPhone modelleri için de bu özel kılıfları satışa sunmuş durumda. iPhone’un Lightning girişi üzerinden cihaza bağlanan bu kılıf, harici batarya bitene kadar iPhone’un şarj olmasını sağlıyor. Kılıfta yer alan batarya yine alttaki bağlantı noktası üzerinden veya kablosuz olarak şarj edilebiliyor.
Gelelim fiyatlara... Her üç iPhone modeli için de kılıfın bedeli aynı: 999 TL...
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