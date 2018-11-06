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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
06.11.2018 - 08:14, Son Güncelleme:

iPhone XS neden hâlâ Türkiye'de satışa çıkmadı?

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iPhone XS neden hâlâ Türkiye'de satışa çıkmadı?

Apple'ın yeni iPhone'ları tanıtmasının üzerinden haftalar geçti; ancak yeni ürünler halen Türkiye'de satışa çıkmış değil. Peki neden yeni iPhone'lar gecikti?

Şu an dünyada eSIM desteği veren 9 ülke bulunuyor. Apple eSIM destekli iPhone modellerini ise bu 9 ülkede satışa sunmuş durumda. Bu 9 ülke; Avusturya, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, Hindistan, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD.

Sınırlı sayıda eSIM desteği olmadan çift SIM kart desteği sunan yeni iPhone modelleri Türkiye’de satışa sunulmayacak. Sadece Çin’de satışa sunulacak.

Bu yukarıda saydığım ülkeler haricinde ise yeni iPhone modelleri satışa elbet sunuldu. eSIM olmayan pazarlarda da yeni iPhone modelleri çalışabiliyor.

Yeni iPhone Türkiye‘de henüz satışa sunulmadı. Operatörlerden aldığımız duyumlara göre Apple’ın eSIM desteği olmadan da cihazların sorunsuz bir şekilde Türkiye’de çalışabileceği belirtiliyor. Fakat henüz satışa sunulmamasının arkasında yatan gerçek eSIM desteğinin Türkiye’de kullanıma açılıp, Türkiye‘de yeni modellerin eSIM desteğiyle beraber satışa sunulma planı olabilir.

eSIM ile ilgili henüz bir açıklama yok. Fakat beklentiler BTK‘nın yeni yıl ile beraber eSIM desteğini sunması. Eğer bu destek verilirse, ilk 10 ülke içerisine girip eSIM desteği verip, yeni iPhone modellerine de eSIM desteğiyle kavuşabiliriz.

Operatörler ve Apple, BTK’dan gelecek habere göre satış planları yapıyor olabilirler.

Yeni iPhone modelleri için gelen duyumlara göre eSIM ile ilgili alınacak karar bekleniyor. Ona göre getirilecek cihazlar da belirlenecek. Eğer bu duyumlardaki gibi olacaksa, yeni iPhone Türkiye’de 2019’un ilk ya da ikinci ayından önce resmen satışa sunulmayabilir. Bekleyip hep beraber göreceğiz.

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