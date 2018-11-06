iPhone XS neden hâlâ Türkiye'de satışa çıkmadı?
Apple'ın yeni iPhone'ları tanıtmasının üzerinden haftalar geçti; ancak yeni ürünler halen Türkiye'de satışa çıkmış değil. Peki neden yeni iPhone'lar gecikti?
Şu an dünyada eSIM desteği veren 9 ülke bulunuyor. Apple eSIM destekli iPhone modellerini ise bu 9 ülkede satışa sunmuş durumda. Bu 9 ülke; Avusturya, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, Hindistan, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD.
Sınırlı sayıda eSIM desteği olmadan çift SIM kart desteği sunan yeni iPhone modelleri Türkiye’de satışa sunulmayacak. Sadece Çin’de satışa sunulacak.
Bu yukarıda saydığım ülkeler haricinde ise yeni iPhone modelleri satışa elbet sunuldu. eSIM olmayan pazarlarda da yeni iPhone modelleri çalışabiliyor.
Yeni iPhone Türkiye‘de henüz satışa sunulmadı. Operatörlerden aldığımız duyumlara göre Apple’ın eSIM desteği olmadan da cihazların sorunsuz bir şekilde Türkiye’de çalışabileceği belirtiliyor. Fakat henüz satışa sunulmamasının arkasında yatan gerçek eSIM desteğinin Türkiye’de kullanıma açılıp, Türkiye‘de yeni modellerin eSIM desteğiyle beraber satışa sunulma planı olabilir.
eSIM ile ilgili henüz bir açıklama yok. Fakat beklentiler BTK‘nın yeni yıl ile beraber eSIM desteğini sunması. Eğer bu destek verilirse, ilk 10 ülke içerisine girip eSIM desteği verip, yeni iPhone modellerine de eSIM desteğiyle kavuşabiliriz.
Operatörler ve Apple, BTK’dan gelecek habere göre satış planları yapıyor olabilirler.
Yeni iPhone modelleri için gelen duyumlara göre eSIM ile ilgili alınacak karar bekleniyor. Ona göre getirilecek cihazlar da belirlenecek. Eğer bu duyumlardaki gibi olacaksa, yeni iPhone Türkiye’de 2019’un ilk ya da ikinci ayından önce resmen satışa sunulmayabilir. Bekleyip hep beraber göreceğiz.
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