iPhone XS mi Google Pixel 3 mü?

Google'ın yeni tanıttığı akıllı telefonu Pixel 3, akıllı telefon dünyasında premium segmente hitap ederken, özellikle Google'ın üzerinde çalıştığı yeni dijital asistanı Dublex ile beraber gelecek olması da ayrı bir heyecan unsuru. Elbette Android 9.0 Pie işletim sistemiyle gelecek olması da ayrı bir avantaj. Böylece Pixel 3, Google'ın en yeni Android sürümü yüklü gelen ilk model olacak. iPhone XS'in de kendine göre avantajları var elbette. Sözü daha fazla uzatmadan bu ikili arasındaki farklardan bahsetmeye başlayalım.

Tasarım ve ekran

Son zamanlarda akıllı telefonlarda büyük bir tasarım değişikliğine şahit oluyor. Özellikle çerçeve kenarlarını bir hayli incelen akıllı telefonlar, birbirinden çentik sebebiyle ayrılıyor. Pixel 3'te üst bar yer alırken, iPhone XS'de çentikli bir ekran tasarımı bulunuyor. Pixel 3 ve iPhone XS ön ve arka yüzüyle cam malzemeye sahip belki ancak, çerçevelerde de farklı malzeme kullanıyorlar. iPhone XS'de, paslanmaz çelik çerçeveler tercih edilirken, Pixel 3'te alüminyum çerçeve yer alıyor.

İki telefon da yaklaşık aynı boy, genişlik ve kalınlıkta. iPhone XS, 143,6 x 70,9 x 7,7 mm; Pixel 3, 145,6 x 68,2 x 7,9 mm boyutlarında. Ayrıca iPhone XS 177 gram ağırlıkta, Pixel 3 ise 148 gram. Böylece Pixel 3 hissedilir deecede daha hafif bir model oluyor.

Pixel 3'ün arka yüzünde bir parmak izi sensörü yer alıyor. iPhone XS'de ise bilindiği gibi sadece Face ID bulunuyor. Her iki telefonda da IP68 sertifikasında su koruması yer alırken, yine her iki modelde de 3.5 mm kulaklık girişi bulunmuyor.





Telefonların ekranlarına baktığımızda ise, boyut ve çözünürlük olarak birbirlerine yakın olduklarını görüyoruz. iPhone XS, 5.8 inç boyutunda ve 1125x2436 piksel çözünürlüğünde bir ekran bulundururken, Pixel 3 ise 5.5 inç boyutunda ve 1080x2160 piksel çözünürlüğünde bir ekranın sahibi. Yine Pixel 3, 18:9 görüntü oranı ve 443 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Bu rakamlar iPhone XS'de ise 19.5:9 ile 458 ppi. iPhone XS'nin ekran – gövde oranı ise daha yüksek. Tam yüzde 82.9 seviyesinde. Bu oran Pixel 3'te ise yüzde 77.2.

Son olarak Pixel 3'ün ekranının Corning Gorilla Glass 5 ile korunduğunu ve P-OLED panele sahip olduğunu, iPhone XS'in ise Super AMOLED paneli bulundurduğunu söyleyelim. Apple tarafından söylenene göre Apple, iPhone XS'de kendi korumasını kullanıyor. Ancak pek çok kaynağa göre telefonda Corning Gorilla Glass 6 kullanılıyor.

İşletim sistemi ve performans

iPhone XS, Apple'ın en yeni mobil işletim sistemi iOS 12'yi çalıştırıyor. Pixel 3'te ise yine Android'in en yeni sürümü olan Android 9.0 Pie işletim sistemi yer alıyor. Ayrıca başta da söylediğimiz gibi Pixel 3'ün artısı Google Duplex'i bulunduracak olması.

Donanım tarafında, Apple'ın özel A12 Bionic işlemcisinden güç alan iPhone XS, 7nm mimarisindeki işlemcisiyle önemli ölçüde bir fark yaratıyor, burası kesn. Pixel 3'te ise artık alışkın olduğumuz bir işlemci yer alıyor; Snapdragon 845. Bunun yanı sıra telefonlarda 4 GB RAM görüyoruz. Ancak Snapdragon 845 ile A12 Bionic arasında önemli ölçüde bir performans farkı var. Bu anlamda Pixel 3, iPhone XS'e ayak uyduramıyor.

Depolama açısından baktığımızda ise her iki telefon da taban modellerde 64 GB'lık hafıza sunuyorlar. Ancak iPhone XS tepede 512 GB'lık model de bulundururken, Pixel 3'ün en fazla sunabildiği alan 128 GB. Ne yazık ki iki telefonda da microSD kart desteği yer almıyor. Bu anlamda iki telefonun da ödül kazanmadığı açık.

Yine donanıma ilişkin olarak, depolama noktrasında her iki telefonun da etkileyici bataryalar sunduğunu söylemek lazım. iPhone XS, 2658 mAh kapasitesindeki bataryasıyla selefine kıyasla daha yüksek pil ömrü sunarken, Pixel 3 de 2915 mAh kapasitesindeki bataryasıyla günü çıkartacak pil performansı vadediyor. Telefonları şarj etme konusunda da her iki telefonda kablosuz şarj desteği sunuluyor.

Kameralar nasıl?

Evet, Pixel 3'ten pek çok kişi artık çift kamera bekliyordu, ancak beklenen olmadı. Pixel 3'te de Google arka tarafta tek ana kamera üzerine yoğunlaştı ve selefinden bu anlamda kağıt üzerinde fark yaratmayan bir model oldu Pixel 3. Buna karşın iPhone XS'de ise bilindiği üzere çift arka kamera yer alıyor ve kameralarıyla etkileyici sonuçkar üretiyor. iPhone XS'in ana kamera diziliminin önemli bir diğer artısı ise 2160p'de 60 kare video kaydedebilmesi ve ağır çekim noktasında da Full HD'de 240 kare çekim yapabilmesi. Pixel 3'te ise bunlar daha sınırlı; 2160p'de 30 kare, 720p'de 240 kare kayıt yapabiliyor.





Pixel 3, arka kamerada değil, ancak ön kamerada kameraları çiftlemiş. Böylece hem Pixel 2'ye hem de iPhone XS'e göre fark yaratan Pixel 3, ön yüzde çift 8 MP değerinde kamera bulunduruyor. Bu kameralardan biri f/1.8 diyaframlıyken, diğeri f/2.2 seviyesinde. iPhone XS'de ise 7 MP ve f/2.2 diyaframlı bir ön kmaera yer alıyor.

Fiyat

Açıkçası ne iPhone XS ne Pixel 3 ucuz bir model. Özellikle ülkemize göre oldukça yüksek fiyatlı oldukları açık. Pixel 3'ün 64 GB'lık taban modelinin fiyatı 799 Dolar. iPhone XS ise 64 GB'lık model için 999 Dolar etikete sahip.



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