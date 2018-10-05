iPhone XS Max mi Huawei P20 Pro mu?
Huawei P20 Pro ve iPhone XS Max kamera testi için DxOMark'ta karşı karşıya geldi. Peki, 1'inciliği hangisi aldı?
iPhone XS vs iPhone XS Max, her koşulda kesinlikle iyi bir pozlama elde etmeyi amaçlayan Akıllı HDR özelliği ile akıllı telefonlar arasında kamera noktasında seleflerine kıyasla önemli bir gelişme gösteriyor. Kamerasıyla her iddialı akıllı telefon gibi iPhone XS de Max modeliyle DxOMark'ın konuğu oldu. Ancak sonuç Apple'ın beklediği gibi çıkmadı.
Kıyaslama sitesi DxOMark, genel kamera performansı açısından iPhone XS Max'e ikinciliği verirken, zirvede halen tek başına Huawei P20 Pro yer almaya devam ediyor. Test için pek çok kriteri göz önünde bulunduran DxOMark; pozlama, kontrast, otomatik odaklama, flaş, gren, zum ve alan derinliği (bokeh) gibi telefonu tüm yönleriyle incelerken, iPhone XS Max'e 105 puan vermeyi uygun bulmuş.
Test sonuçlarında iPhone XS Max'in kamerasının zum performansının zayıf noktaları bulunduğunu açıklayan DxOMark, alan derinlikli fotoğraflarda da telefonun zaman zaman yanlış hesaplamalarda bulunduğunu söylüyor. Ayrıca yine iPhone XS Max, Samsung Galaxy Note 9 ve Huawei P20 Pro karşısında bazı kompozisyonlarda daha az ayrıntı üretebiliyor. Bunun neticesinde de 105 puanla ikincilik koltuğunu alan iPhone XS Max, HTC U12+'ı bir basamak aşağı indiriyor, fakat P20 Pro'ya erişemiyor. Bakalım HTC P20 Pro'yu hangi telefon tahtından indirebilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle