iPhone XS Max ile çekilen ilk klip
Ezgi Yelen‘in “Yalnız Kadınlarım” isimli parçasına çekilen klip 1 Şubat tarihine kadar Apple Music‘te yayınlanacak. Bu klip Türkiye’nin ilk iPhone XS Max kullanılarak çekilen video klibi olma özelliğini taşıyor.
Görkem Tekdal ve Çağla Çağlar yönetmenliğinde çekilen “Yalnız Kadınlarım” klibinde, Ezgi Yelen’in farklı tarzlara sahip yedi arkadaşı da kamera karşına geçti. Yeni nesil mobil kamera teknolojilerini kullanarak çekilen klip oldukça dikkat çekici.
Çekimler Kilyos ve Kadıköy’de yapıldı. Çekimler için sadece iki adet led ışık, ıPhone XS Max ve Filmic Pro uygulaması kullanıldı.
Çağlar Çağlar ise, “iPhone XS Max’i tercih etmemizin en büyük nedeni düşük prodüksiyonla kaliteli bir iş çıkarabileceğimizi göstermekti. Makinelerle kıyaslandığında bir telefonun verebileceği en yüksek çözünürlüğü, kaliteyi ve ışığı elde ettik.” dedi.
Düzenlemesini Arel Koray Nalbant‘ın yaptığı çalışma, Indie Pop’un tınılarına ve 90’lar rock şarkılarının tadına sahip. Ezgi Yelen’in akustik gitar çaldığı şarkıya, Babajım Istanbul Studios’da gerçekleşen kayıtlarında Dünyacan Yılmaz ve Ozan Doğan Ariz enstrümanlarıyla katkıda bulundu.
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