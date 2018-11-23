iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'ın Türkiye çıkış tarihi belli oldu
Apple, 30 Kasım tarihi itibariyle kendi mağazalarında yeni telefonları iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'ın satışına başlayacak. Çıkış tarihi, Apple'ın Türkiye resmi internet sitesinden bugün duyuruldu.
Apple, yeni iPhone'larını Türkiye'de 30 Kasım tarihi itibariyle kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Apple.com.tr üzerinden duyurulan tarihle birlikte satış fiyatları ise açıklanmış değil.
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