iPhone XR Türkiye'de satışta! İşte fiyatları
Apple, iPhone XS ve iPhone XS Max ile birlikte iPhone XR'ı da bugün Türkiye genelinde satışa çıkardı. Fiyatıyla diğer yeni iPhone'lara kıyasla daha uygun olan iPhone XR, farklı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor.
iPhone XR Türkiye'de bugün satışa sunuldı. Farklı renk seçenekleriyle diğer iPhone'lardan ayrılan iPhone XR'ın en önemli özelliği bataryasını verimli kullanan işlemcisi sayesinde bugüne kadar geliştirilen en uzun batarya ömrüne sahip Apple telefonu olması. Gelelim iPhone XR'ın Türkiye fiyatlarına...
64 GB iPhone XR: 7 bin 399 TL
128 GB iPhone XR: 7 bin 799 TL
256 GB iPhone XR: 8 bin 699 TL
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