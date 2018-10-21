iPhone XR modeli ön siparişe açıldı
Yeni iPhone ailesi içerisinde en ucuz model olarak gösterilen iPhone XR bilindiği üzere tanıtımdan hemen sonra piyasaya çıkmadı ve yaklaşık bir aylık zaman dilimi gösterilmişti. Bugün itibariyle telefon ön siparişe başladı.
64GB kapasiteli iPhone XR için istenen fiyat 749$. 128GB kapasiteli versiyon 799$ iken 256GB kapasiteli versiyon ise 900$ seviyesine kadar çıkıyor. Ön siparişler 26 Ekim itibariyle sevkiyata başlayacak.
Ön siparişler şimdilik ilk dalga ülkeler için geçerli. Ülkemizde iPhone XR için herhangi bir ön sipariş hareketliliği bulunmuyor. Muhtemelen Kasım veya Aralık ayı içerisinde satışlar açılacaktır. Fiyat bakımından ise 5000TL civarı veya üzeri bekleniyor.
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