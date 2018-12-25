iPhone XR ile en iyi fotoğrafı çekmek için ipuçları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriiPhone XR ile en iyi fotoğrafı çekmek için ipuçları
GeriTeknoloji iPhone XR ile en iyi fotoğrafı çekmek için ipuçları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
25.12.2018 - 15:04, Son Güncelleme:

iPhone XR ile en iyi fotoğrafı çekmek için ipuçları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
iPhone XR ile en iyi fotoğrafı çekmek için ipuçları

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de de satışa sunduğu ve 6 farklı renk seçeneğiyle gelen iPhone XR, diğer yeni iPhone modellerinin aksine tek kameralı olmasına karşın iyi görüntüler elde edebiliyor. Peki yılbaşının yaklaştığı şu günlerde telefonunuzla en iyi fotoğrafı nasıl çekebilirsiniz?

Tavan lambalarını kapatın

Yapay tavan ışıkları, şöminedeki ateşin ışığı veya ışıklı ipler gibi birbiriyle yarışan iç mekan ışıklarının bulunduğu bir alanda fotoğraf çekerken, farklı ışık sıcaklıkları ve yönleri nedeniyle renk sıcaklığının fazlasıyla düşük ya da yüksek olmadığı bir kare yakalamak çok zor olabilir. İster gece ister gündüz olsun ve hangi kamerayı kullanırsam kullanayım, iç mekanda fotoğraf çekerken neredeyse her zaman tavan lambalarını kapatıyorum. Sıcaklık sorununun yanı sıra, tavandan doğrudan yansıyan ışık yüzlere hoş olmayan gölgeler de düşürebiliyor. (Harici flaş kullanmak gölgeleri doldurarak bu sorunu ortadan kaldırabilir. Ancak çok deneyimli değilseniz flaş kullanmak da bir o kadar zorlayıcı olabilir ve uzun kurulumlar gerektirebileceği için fotoğraflamak istediğiniz anı kaçırmanıza yol açabilir.)

iPhone XR ile en iyi fotoğrafı çekmek için ipuçları

Gündüz çekim yapıyorsanız, doğal ışık alması için süjenizi yüzü pencereye dönük olacak şekilde yerleştirin. Ekranda süjenizin yüzüne dokunup pozlamayı artırdığınızda güzel, doğal ve hoş görünümlü bir ışık elde edebilirsiniz. Ortam karanlıksa, süjenizi aşağıdaki fotoğrafta görülen ışıklarla süslenmiş bir ağaç gibi bir ışık kaynağına bakacak şekilde yerleştirin ve yine yüzüne dokunarak pozlama ayarı yapın.

iPhone XR ile en iyi fotoğrafı çekmek için ipuçları

Karanlığın yarattığı dramatik etkiden yararlanın

Ortam karanlıksa ışıkla ve ışığın yokluğuyla yapılabilecek birçok ilginç şey var. Işığın patlamaması (parlak noktalardaki detayların yok olmaması) için ilk yapmanız gereken, pozlamayı elinizdeki ışık kaynağına göre ayarlamaktır. Karanlık bir ortamda pozlamayı ışığa göre ayarladığınızda anında dramatik bir atmosfer yaratabilirsiniz. Açıya da dikkat edin. Açınızı aşağı veya yukarı taşıyarak yer, masa veya resim çerçevesi gibi bir yüzeyde oluşan yansımadan daha fazla ışık alıp alamayacağınıza bakın. Beklenmeyen ışık, her zaman görsel olarak ilgi çekici bir etki yaratır.

iPhone XR ile en iyi fotoğrafı çekmek için ipuçları


Mini ipucu: Fotoğraf çekmek için gereken düzenlemeleri yaparken açınıza dikkat edin. Deklanşöre basmadan önce, arka plandaki duvarların, resim çerçevelerinin, ağaçların ve bunun gibi şeylerin eğri durmadığından emin olun.

iPhone XR ile en iyi fotoğrafı çekmek için ipuçları

iPhone XR yüz tanıma özelliğine sahip olduğu için şimdi Portre Modunda ışık dizisi gibi nesnelerin arasından çekim yaptığınızda, tıpkı bir DSLR fotoğraf makinesinde olduğu gibi, süjenizin yüzü netleniyor. Bu avantajdan yararlanın ve yüze ışık tutarak veya yanan mumlar ya da ışıklandırılmış ağaç dalları arasından fotoğraf çekmeyi deneyin: Yüzü kadrajlayın, süjenin ışık almasını sağlayın ve hem eğlenceli hem de ilgi çekici fotoğraflar yaratın.

iPhone XR ile en iyi fotoğrafı çekmek için ipuçları

Yukarıdaki fotoğrafta, iPhone XR’ın ayarlanabilir bokeh özelliğini de kullandım ve “Düzenle” düğmesine dokunup diyaframı f1.8 ayarına getirerek arka plana ekstra fluluk ekledim. Böylece fotoğraftaki dramatik etki arttı ve odak noktası daha güçlü bir şekilde süjemin yüzüne taşındı. Ayarlanabilir bokeh özelliği, portre modunda çekilen bir fotoğrafın görünümünü ve duygusunu değiştirmek için faydalı bir araç.

iPhone XR ile en iyi fotoğrafı çekmek için ipuçları

Yaratıcılığınızı konuşturun

Karanlıkta fotoğraf çekmek, ışık kaynağınızın sınırlarıyla oynarken ve ışığı ilginç şekillerde kullanmayı öğrenirken yavaş pozlamayla denemeler yapmanıza imkan tanır. Işıkla boyama tekniğini deneyin: Süjenizin elinde bir fener, ışıklı ip, hatta dış mekandaysanız ve güvenliyse bir maytap tutmasını sağlayın. Süjeniz bu nesneyi hızla hareket ettirirken fotoğrafınızı çekin. Bu sihirli teknikte fotoğrafı çekene kadar elde edeceğiniz sonucu bilmezsiniz! Ve küçük çocuklar, bu eğlenceli fotoğraflarda yer almaya özellikle istekli olurlar.

Bir başka eğlenceli ve yaratıcı numara da özellikle netleme yapmadan fotoğraf çekmektir. Netleme yapmadan fotoğraf çekmenizi manuel olarak sağlayacak bir uygulama kullanmanız gerekir. Bu da denerken eğleneceğinizden emin olduğum bir efekt!

iPhone XR ile en iyi fotoğrafı çekmek için ipuçları

Duyguları fotoğraflayın

Yılbaşı döneminin kalbinde sevgi ve birliktelik yatar. Yılbaşı fotoğrafları da bu duyguları ve onların yarattığı sıcacık atmosferi yansıtmayı amaçlar. Bu atmosferi görsel olarak ifade etmek için dramatik ışıklar kullanmanın yanı sıra, battaniyelere sarınmak, sıcak çikolata, şöminedeki ateş, yılbaşı desenli pijamalar ve yılbaşına renk katan diğer her şey de yılın bu dönemini tam anlamıyla yansıtır. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Güneş Sistemi'nde inanılmaz olay: Uranüs yan yattı!

IBM mühendislerinden sağlığınızı kontrol eden tırnak sensörü

Nokia'dan fiyatıyla şaşkına çeviren telefon

Galaxy Note 10'un en dikkat çeken özelliği ekranı!