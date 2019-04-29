iPhone XR için beklenen o özellik sonunda geliyor!
Apple'ın uygun fiyatlı iPhone olarak öne çıkardığı iPhone XR, yeni seri olmasına rağmen iyi bir satış rakamına ulaşmıştı. Beraberinde yeni iPhone XR hakkında detaylar gelmeye başladı.
Eylül ayı itibarıyla tanıtılması beklenen yeni iPhone XR çeşitli iyileştirmelerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bildiğiniz üzere iPhone XR'da XS serisinin aksine OLED ekran ve çift kamera bulunmuyordu.
Bu eksiklere rağmen XS serisine göre daha iyi bir satış rakamına ulaşan telefonun Eylül ayında tanıtılacak yeni modelinde çift arka kameraya yer verilecek. Tek bir kameraya sahip olsa da iyi iş çıkartan iPhone XR, yeni modelinde kullanılacak çift kamerayla iPhone XR serisine benzer bir tasarımda olacak.
Yeni iPhone XR'da yer alacak yeni özellikler bununla sınırlı değil. Aynı zamanda 18W hızlı şarj desteğine yer verilmesi bekleniyor. Söz konusu telefonun tanıtımına epeyce bir süre olduğunu ve sızıntıların pekte güvenli olmadığını belirtelim.
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