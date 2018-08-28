iPhone X'lere özel sıra dışı kılıf: Spigen Classic C1

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
28.08.2018 - 08:12, Son Güncelleme:

iPhone X'lere özel sıra dışı kılıf: Spigen Classic C1

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iPhone X'lere özel sıra dışı kılıf: Spigen Classic C1

iPhone X piyasaya çıkalı yaklaşık 1 yıl oluyor; ancak iPhone X için geliştirilen kılıfların ardı arkası kesilmiyor. Spigen ise sıra dışı bir çalışmaya imza atarak, iPhone X'lerin çehresini tamamen değiştiren özel kılıflarıyla dikkat çekiyor. Spigen Classic C1 adını taşıyan bu özel kılıflar bakın nasıl görünüyor?

Yıllar yıllar önce hayatımıza giren ve o günler kullanıcıların hafızalarına fazlasıyla kazınmayı başaran iMac G3'lerin tasarımı iPhone X'lerde yeniden hayat buldu. Spigen'in satışa sunduğu iPhone X kılıfı bu efsaneyi bu kez 'cep'lere sokuyor. Bondi Blue, Snow, Grafite, Sage, Blueberry ve Ruby gibi farklı farklı renk seçeneklerine sahip olan kılıf, tasarımıyla da oldukça dikkat çekici. Orijinal iMac G3 renklerini muhafaza eden kılıf, yine efsane iMac G3'lerdeki iç iskeleti şeffaf tasarımıyla gösteriyormuşçasına özel bir tasarım kullanıyor. 

Polikarbonat kılıfı ve farklı dekorasyonuyla öne çıkan iPhone X Classic C1 kılıfı yarı saydam dış cepheye sahip. Aynı zamanda darbelere karşı hayli dayanıklı olan kılıf, çift katmanlı makyajının inceliklerini ortaya koyuyor. Ergonomik tasarımı nedeniyle rahat bir kullanım sunan kılıftaki yükseltilmiş kenarlar, ekran aşağı bakarken de ekranın serbest kalmasına olanak sağlıyor. 

iPhone Xlere özel sıra dışı kılıf: Spigen Classic C1


Özetle Classic C1 olarak adlandırılan bu kılıf modelleri, hem tasarım anlamında telefonunuzun çok daha şık ve farklı görünmesini sağlıyor hem de telefonunuzu çok daha güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Üstelik, hem en son teknolojiyi kullanmak hem de eski günleri anımsamak çok keyifli olacak.

Spigen Classix C1'in fiyatı ise 200 TL. 

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