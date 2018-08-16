iPhone X'in fiyatı dudak uçuklatıyor! Fiyatı tamı tamına...
Şu ana kadar yapılmış en pahalı iPhone X satışa çıktı. Fiyatı tamı tamına 760 Bin TL! Normal iPhone X'in neredeyse 10 katı fiyata satılan telefon, 18 ayar altın kasaya sahip.
Telefon markalarının zenginlere özel telefon ürettiğini ve fiyatlarının çok pahalı olduğunu biliyoruz. Fakat bu yeni iPhone X dudakları uçuklatıyor. Cihazın tamamı 24 ayar altınla kaplı.
Kasa, Goldgenie adlı bir firma tarafından üretilmiş. iPhone XS olarak adlandırılan cihazın kutusu da en az kendisi kadar dikkat çekiyor. Kiraz ağacı meşesinden yapılan kutusu içerisinden nasıl bir telefon çıkacağını anlatır nitelikte.
760 bin TL'lik cihazı alan müşteriye, tam 5 sene boyunca uçak bileti, otel gibi ihtiyaçları çözecek bir servis de hediye edilecek.
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