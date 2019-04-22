iPhone XI ve iPhone XI Max işte böyle görünüyor!
Apple'ın Eylül ayı itibarıyla piyasaya sunacağı telefonu hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Merakla beklenen iPhone XI ve iPhone XI Max'in şimdi de kalıp görselleri ortaya çıktı.
Son zamanlarda birçok telefon üreticisinden katlanabilir ekran gibi alışılmışın dışında tasarımlar görsek de Apple'ın bu teknolojilere dair herhangi bir adımı bulunmuyor. ABD'li şirketin merakla beklenen telefonlarından iPhone Xl ve iPhone Xl Max'in ortaya çıkan kalıp görsellerinde bir önceki modelden pek bir farkı olmayacak gibi gözüküyor.
Apple'ın yeni modellerine getireceği en büyük yenilik ise kamera tarafında gerçekleşecek. iPhone Xl ve iPhone Xl Max ile beraber kameralar kare şeklindeki çıkıntının içerisinde yer alacak. Cihazların ön tarafına baktığımızda ise çentikli ekran tasarımına devam edileceği gözüküyor.
Arka kameraların konumlandırılma şekli eleştiri alsa da Çin'in popüler paylaşım sitesi Weibo'da ortaya çıkan kalıp görselleri yeni iPhone'ların tasarımına dair önemli ipuçları veriyor.
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