iPhone XI ve iPhone XI Max işte böyle görünüyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriiPhone XI ve iPhone XI Max işte böyle görünüyor!
GeriTeknoloji iPhone XI ve iPhone XI Max işte böyle görünüyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.04.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

iPhone XI ve iPhone XI Max işte böyle görünüyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
iPhone XI ve iPhone XI Max işte böyle görünüyor!

Apple'ın Eylül ayı itibarıyla piyasaya sunacağı telefonu hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Merakla beklenen iPhone XI ve iPhone XI Max'in şimdi de kalıp görselleri ortaya çıktı. 

Son zamanlarda birçok telefon üreticisinden katlanabilir ekran gibi alışılmışın dışında tasarımlar görsek de Apple'ın bu teknolojilere dair herhangi bir adımı bulunmuyor. ABD'li şirketin merakla beklenen telefonlarından iPhone Xl ve iPhone Xl Max'in ortaya çıkan kalıp görsellerinde bir önceki modelden pek bir farkı olmayacak gibi gözüküyor. 

Apple'ın yeni modellerine getireceği en büyük yenilik ise kamera tarafında gerçekleşecek. iPhone Xl ve iPhone Xl Max ile beraber kameralar kare şeklindeki çıkıntının içerisinde yer alacak. Cihazların ön tarafına baktığımızda ise çentikli ekran tasarımına devam edileceği gözüküyor.

Arka kameraların konumlandırılma şekli eleştiri alsa da Çin'in popüler paylaşım sitesi Weibo'da ortaya çıkan kalıp görselleri yeni iPhone'ların tasarımına dair önemli ipuçları veriyor. 

İğne deliğinden iplik geçiren robotla tanışınİspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) akıllı robotlar göz doldurdu.NUWA Robotics adlı şirketin yetişkinlere ve çocuklara yardım konseptiyle ürettiği robotlar iğne deliğinden iplik geçirebiliyor. Herhangi bir objeyi tutup taşıyabiliyor.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?