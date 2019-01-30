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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.01.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

iPhone XI: Apple'ın yeni oyuncakları farklı renklerde geliyor

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iPhone XI: Apple'ın yeni oyuncakları farklı renklerde geliyor

Apple, bu yıl da geçen sene olduğu gibi üç farklı iPhone modeliyle karşımıza çıkacak. İsmini henüz bilmesek de iPhone X'in ardından geldiği için iPhone XI yani iPhone 11 adıyla anılıyor. Peki yeni telefonlar nasıl olacak? İnternete sızan son bilgiler, yeni iPhone'ların hangi renkli modellerde karşımıza çıkacağına dair önemli ipuçları verdi.

Önümüzdeki Eylül ayında Apple yeni iPhone'larının duyurusunu yapacak. Ancak o vakte kadar internete sızan bilgilerle yeni telefonların nasıl olacağı hemen hemen belli olmuş olacak. Henüz tanıtıma aylar olmasından dolayı cihazlarla ilgili net bilgiler yok; ancak bazı sızıntılar iPhone XI'lere dair önemli ipuçları içeriyor. Örneğin yeni iPhone'ların 4000 mAh batarya kullanacak olması önemli bir gelişme; bu durum özellikle batarya performansından şikayet eden Apple kullanıcılarının yüzünü güldürebilir. Diğer yandan 5W kablosuz şarj desteği ile 120Hz OLED ekran teknolojisinin bu cihazlarda bulunacak olması da bizi pek şaşırtmadı açıkçası.

iPhone XI: Appleın yeni oyuncakları farklı renklerde geliyor
Diğer yandan yeni iPhone'larla ilgili merak edilen bir diğer nokta da hangi renkte modellerle karşımıza çıkacağı. Gümüş, altın ve uzay grisi artık alışageldik renkli kasalar; ancak bu yeni modellerde ayrıca mavi renkli kasalarla da karşılaşma olasılığımız yüksek. 

Diğer yandan uzun yıllardır iPad ve iPhone'larda kullandığımız Lightning girişi de yerini son model iPad Pro'larda olduğu gibi USB Type-C'ye bırakabilir. Bu da gerçekten radikal bir adım olacak.
iPhone XI: Appleın yeni oyuncakları farklı renklerde geliyor

5.8 inç, 6.1 inç ve 6.5 inç'lik farklı ekran boyutlarıyla gelmesi beklenen yeni iPhone modellerinin arka yüzünde bu kez iki değil üç kamera olabileceği de konuşuluyor. İnternete sızan tasarım görüntülerine baktığımızda ise kameraların dizilimi ise bize Huawei Mate 20 Pro'yu hatırlatıyor. 

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