iPhone XI: Apple'ın yeni oyuncakları farklı renklerde geliyor
Apple, bu yıl da geçen sene olduğu gibi üç farklı iPhone modeliyle karşımıza çıkacak. İsmini henüz bilmesek de iPhone X'in ardından geldiği için iPhone XI yani iPhone 11 adıyla anılıyor. Peki yeni telefonlar nasıl olacak? İnternete sızan son bilgiler, yeni iPhone'ların hangi renkli modellerde karşımıza çıkacağına dair önemli ipuçları verdi.
Önümüzdeki Eylül ayında Apple yeni iPhone'larının duyurusunu yapacak. Ancak o vakte kadar internete sızan bilgilerle yeni telefonların nasıl olacağı hemen hemen belli olmuş olacak. Henüz tanıtıma aylar olmasından dolayı cihazlarla ilgili net bilgiler yok; ancak bazı sızıntılar iPhone XI'lere dair önemli ipuçları içeriyor. Örneğin yeni iPhone'ların 4000 mAh batarya kullanacak olması önemli bir gelişme; bu durum özellikle batarya performansından şikayet eden Apple kullanıcılarının yüzünü güldürebilir. Diğer yandan 5W kablosuz şarj desteği ile 120Hz OLED ekran teknolojisinin bu cihazlarda bulunacak olması da bizi pek şaşırtmadı açıkçası.Diğer yandan yeni iPhone'larla ilgili merak edilen bir diğer nokta da hangi renkte modellerle karşımıza çıkacağı. Gümüş, altın ve uzay grisi artık alışageldik renkli kasalar; ancak bu yeni modellerde ayrıca mavi renkli kasalarla da karşılaşma olasılığımız yüksek.
Diğer yandan uzun yıllardır iPad ve iPhone'larda kullandığımız Lightning girişi de yerini son model iPad Pro'larda olduğu gibi USB Type-C'ye bırakabilir. Bu da gerçekten radikal bir adım olacak.
5.8 inç, 6.1 inç ve 6.5 inç'lik farklı ekran boyutlarıyla gelmesi beklenen yeni iPhone modellerinin arka yüzünde bu kez iki değil üç kamera olabileceği de konuşuluyor. İnternete sızan tasarım görüntülerine baktığımızda ise kameraların dizilimi ise bize Huawei Mate 20 Pro'yu hatırlatıyor.
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