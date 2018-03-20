iPhone X'e yeni renk seçenekleri geliyor

Apple'ın iPhone X'te neden altın renk seçeneğini çıkarmadığı konusunda çeşitli iddialar bulunuyordu. KGI'a göre bu rengin çıkmamasının nedeni, üretim sırasında ortaya çıkan sorunlar gösteriliyordu. Apple bu sorunları çözmüşe benziyor. Çünkü Benjamin Geskin'in yaptığı açıklamaya göre iPhone X'in altın renkli modeli üretilmeye başlandı.

Apple böyle bir çalışmayı daha önce iPhone 7'de yapmıştı. iPhone 7 için ilkbahar ayında yeni renk seçeneği sunmuştu. Büyük ihtimalle şirket yine iPhone X'in renk seçeneklerini ilkbahar ayında tanıtacak. Bu renk altın ya da Apple'ın ilk defa kullanacağı kızarmış altın rengi de olabilir.