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    iPhone X'e yeni renk seçenekleri geliyor

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 14:14 | Son Güncelleme:

    Apple'ın, iPhone X'i ilk tanıttığında 3 farklı renk seçeneği çıkarması bekleniyordu. Ancak Apple uzay grisi ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği çıkardı. Şimdi ise Apple, 10. yılına özel olarak çıkardığı iPhone X'e yeni renk seçenekleri çıkaracak.

    Apple'ın iPhone X'te neden altın renk seçeneğini çıkarmadığı konusunda çeşitli iddialar bulunuyordu. KGI'a göre bu rengin çıkmamasının nedeni, üretim sırasında ortaya çıkan sorunlar gösteriliyordu. Apple bu sorunları çözmüşe benziyor. Çünkü Benjamin Geskin'in yaptığı açıklamaya göre iPhone X'in altın renkli modeli üretilmeye başlandı.

    iPhone Xe yeni renk seçenekleri geliyor

    Apple böyle bir çalışmayı daha önce iPhone 7'de yapmıştı. iPhone 7 için ilkbahar ayında yeni renk seçeneği sunmuştu. Büyük ihtimalle şirket yine iPhone X'in renk seçeneklerini ilkbahar ayında tanıtacak. Bu renk altın ya da Apple'ın ilk defa kullanacağı kızarmış altın rengi de olabilir.

    Etiketler: iPhone X , Apple , Yeni Renk , Altın Renk
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