 iPhone X’de ekran görüntüsü nasıl alınır

Apple iPhone X modelinde tasarım olarak bir çok değişikliğe gitti. Bunlardan en dikkat çekeni ise iPhone 8 modeline kadar kullandığı fiziksel Home butonunu kaldırması oldu. Bu butonun kaldırılması ile iPhone X modellerinde ekran görüntüsü alma yöntemi de değişmiş oldu. iPhone X modelinde ekran görüntüsü almak için güç tuşu ve ses açma tuşuna aynı anda basmanız gerekiyor.

Ancak ekran görüntüsü aldığınızda telefonun üstünde bulunan sensörler ve ön kameranın olduğu yer boş gözüküyor. Bu kısmı telefonda bulunan programlar ile düzeltebilirsiniz.