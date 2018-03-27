Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>iPhone X’de ekran görüntüsü nasıl alınır?

    iPhone X’de ekran görüntüsü nasıl alınır?

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 13:51 | Son Güncelleme:

    Apple’ın 10. yılına özel olarak çıkardığı telefonu iPhone X’te ekran görüntüsü nasıl alınır? İşte yolu...

    Apple iPhone X modelinde tasarım olarak bir çok değişikliğe gitti. Bunlardan en dikkat çekeni ise iPhone 8 modeline kadar kullandığı fiziksel Home butonunu kaldırması oldu. Bu butonun kaldırılması ile iPhone X modellerinde ekran görüntüsü alma yöntemi de değişmiş oldu. iPhone X modelinde ekran görüntüsü almak için güç tuşu ve ses açma tuşuna aynı anda basmanız gerekiyor.

     iPhone X’de ekran görüntüsü nasıl alınır

    Ancak ekran görüntüsü aldığınızda telefonun üstünde bulunan sensörler ve ön kameranın olduğu yer boş gözüküyor. Bu kısmı telefonda bulunan programlar ile düzeltebilirsiniz.

    Etiketler: SS alma
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri