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    iPhone X'da ekran görüntüsü alma

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 17:31 | Son Güncelleme:

    Apple, iPhone X ile birlikte kullanıcılarına, tamamı ekran kaplı bir tasarım sundu. iPhone X ile beraber iPhone'larda görmeye alışkın olduğumuz Home tuşu da ortadan kalktı. Peki, Home tuşu olmadan nasıl ekran görüntüsü alınır? İşte detaylar...

    Apple, geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone X ile birlikte kullanıcılarını çok şaşırttı. Zira, iPhone X, kendine has tasarımıyla, kullanıcıların kafasındaki iPhone tasarımını yıktı. iPhone X ile birlikte Home tuşu da ortadan kalkmış durumda. Önceki iPhone modellerinde ekran görüntüsü almak için Home butonuna ve Power butonuna aynı aynı basılması gerekiyordu. Bu sayede ekran görüntüsü alınıyordu. Peki, Home tuşu olmadan nasıl ekran görüntüsü alınacak?

    iPhone X kullanıcıları, ekran görüntüsü almak istediklerinde; öncelikle, ekran resmi almak istedikleri ekrana gitmeli. Ardından da, ses açma butonuna ve güç butonuna basmalı. Bu sayede, iPhone X'da ekran görüntüsü alınabiliyor. Alınan ekran resimleri de, fotoğraflar bölümünden görülebiliyor. Ayrıca, alınan ekran resimlerinin, fotoğraflar bölümüne gitmeden önce üzerinde oynamalar da yapılabiliyor. 

    Etiketler: iPhone X , Apple , ekran görüntüsü alma
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