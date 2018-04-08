iPhone X'a özel Snapchat filtreleri yayında!
Apple'ın iPhone X'un TrueDepth temelli ön kamerasıyla beraber tanıttığı özel Snapchat filtreleri, 7 ay sonra nihayet kullanıcılara sunuldu.
iPhone X'da kullanılan AR (artırılmış gerçeklik) efektleri sayesinde tanıtımı gerçekleşen iPhone X özel Snapchat fitreleri, Snapchat 10.28.0.25 sürümüne yükseltildiğinde aktif oluyor. Bu özel filtreler, bünyesinde Mardi Gras, Ölüler Günü filmi ve altın kaplamalı göz maskesini barındırıyor.
iPhone X'a özel olarak geliştirilen bu filtrelerin Android cihazlara gelme gibi bir lüksü şu anlık yok. Ek bilgi olarak filtrelerin Android platformuna gelmesi halinde iPhone X'da yakalan gerçekliğin yansıtılamayacağı düşünülüyor. Zira, iPhone X'da bu filtreler yüze tam oturuyor ve yüze tam uyum sağlıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle