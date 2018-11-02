iPhone X ve iPhone 8'e yavaşlatma özelliği geldi!
Özellikle eskiyen iPhone modellerini kullananların karşılaştığı yavaşlık sorununu kısmen ortadan kaldıran 'Yavaşlatma' özelliği şimdi de iPhone X ve iPhone 8'e geldi.
Apple'ın dün dağıtmaya başladığı iOS 12.1 güncellemesi, grup FaceTime görüşmeleri ve onlarca yeni emoji'yi iPhone'a getirdi. Güncellemede pek bahsedilmeyen bir yeniliğin daha olduğu, tartışmalı "performans yavaşlatma" işlevinin eklendiği anlaşıldı.
2017'de çok konuşulan ve tartışılan performans düşürme hizmeti, pil eski performansı sunmadığında iPhone'un "elektrikli bileşenleri korumak ve cihazın aniden kapanmasını engellemek için performansı düşürmesini" sağlıyordu.
iOS 12.1'in yayın notlarına baktığımızda güncellemenin "iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'a bir performans yönetimi işlevi" eklediğini görüyoruz. Benzer şekilde Apple'ın destek sayfası da bu işlevle güncellenmiş bulunuyor.
chip.com.tr'nin haberine göre buradaki düğüm noktası, Apple'ın işlevi gizlice değil açıkça sunması ve isterseniz devre dışı bırakmanıza izin vermesi. Dört senelik iPhone'unuzun yavaşlıktan sürünmesini istemiyorsanız, Settings > Battery > Battery Health altında Peak Performance Capability'nin altında yazan mesaja bakın. Burada devre dışı bırakma işlevini yalnızca piliniz eskidiyse görebildiğinizi söyleyelim.
Apple, bu işlevi koymanın telefonlarını korumak için zorunlu olduğunu iddia ediyor. Bu durumda diğer üreticilerin neden böyle bir şeye gerek duymadığı kafa karıştırabilir. Apple, yavaşlatma dolayısıyla birkaç toplu davayla uğraşıyor ve bu yeni ayar, mahkemede haklı çıkmakta işini belki kolaylaştırabilir.
Durumdan iyi bir sonuç çıkarmak istersek, iPhone sahiplerinin kontrolü geri almış olmaları tabi ki güzel bir gelişme.
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