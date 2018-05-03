iPhone X suya dayanıklı mı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
03.05.2018 - 10:56, Son Güncelleme:

iPhone X suya dayanıklı mı?

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iPhone X suya dayanıklı mı?

Apple'ın geçtiğimiz yıl Eylül ayında tanıttığı Face ID'li amiral modeli iPhone X, suya ne kadar dayanıklı? Yayınlanan bir video iPhone X'un suya ne kadar dayanıklığı gösteriyor... İşte iPhone X su geçirir mi sorusunun cevabı niteliğindeki o video

Apple, iPhone X'la birlikte kullanıcıların kafasındaki iPhone algısını yıkmış durumda. Çünkü, iPhone X'un ekranının üst kısmında bir çentik yer alıyor. Bu çentiğin cihaza konumlandırılmasının sebebi ise telefonun sunduğu bazı özellikler. Şirket, sunduğu TrueDepth temelli Face ID yani yüz tanıma teknolojisini çentiğin içine gömmüş durumda. Ayrıca, iPhone X'la birlikte iPhone'larda görmeye alışkın olduğumuz ana ekran butonu da yok oldu. Tabii ki bu butonun ortadan kalkması Touch ID'nin (parmak izi okuyucu) de ortadan kalkmasına neden oldu. Anlayacağınız, suya ve toza dayanıklılık sertifikası IP67 olan iPhone X'da Apple, sudan gelecek felaketlerin önüne geçecek hamlelerde bulundu. IP67 sertifikası, iPhone X'un 1 metre suyun altında 30 dakika dayanabileceğinin garantisini veriyor. 

iPhone X suya dayanıklı mı

iPHONE X SUYA DAYANIKLI MI?

EverythingApplePro adlı Youtube kanalı tarafından paylaşılan bir videoda iPhone X'un suya dayanıklılığı incelenmiş. Öncelikle iPhone X, aldığı sertifika üzerine 1 metre suyun altında 30 dakika boyunca tutuluyor. Tabii ki bu test, iPhone X'a hiçbir şekilde zarar vermiyor. Ardından telefon, bir gölün içinde bekletiliyor.

iPhone X suya dayanıklı mı

Ancak bu denemede de iPhone X ,sahip olduğu hiçbir işlevi kaybetmiyor. İşin ilginç yani telefon, en son ki denemede çamaşır makinesinin içine atılıyor ve makine çalıştırılıyor. Maalesef bu test de Apple'ın amiral modelini yıldıramıyor. iPhone X sorunsuz bir şekilde devam ediyor. 

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