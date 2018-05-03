iPhone X suya dayanıklı mı?
Apple'ın geçtiğimiz yıl Eylül ayında tanıttığı Face ID'li amiral modeli iPhone X, suya ne kadar dayanıklı? Yayınlanan bir video iPhone X'un suya ne kadar dayanıklığı gösteriyor... İşte iPhone X su geçirir mi sorusunun cevabı niteliğindeki o video
Apple, iPhone X'la birlikte kullanıcıların kafasındaki iPhone algısını yıkmış durumda. Çünkü, iPhone X'un ekranının üst kısmında bir çentik yer alıyor. Bu çentiğin cihaza konumlandırılmasının sebebi ise telefonun sunduğu bazı özellikler. Şirket, sunduğu TrueDepth temelli Face ID yani yüz tanıma teknolojisini çentiğin içine gömmüş durumda. Ayrıca, iPhone X'la birlikte iPhone'larda görmeye alışkın olduğumuz ana ekran butonu da yok oldu. Tabii ki bu butonun ortadan kalkması Touch ID'nin (parmak izi okuyucu) de ortadan kalkmasına neden oldu. Anlayacağınız, suya ve toza dayanıklılık sertifikası IP67 olan iPhone X'da Apple, sudan gelecek felaketlerin önüne geçecek hamlelerde bulundu. IP67 sertifikası, iPhone X'un 1 metre suyun altında 30 dakika dayanabileceğinin garantisini veriyor.
iPHONE X SUYA DAYANIKLI MI?
EverythingApplePro adlı Youtube kanalı tarafından paylaşılan bir videoda iPhone X'un suya dayanıklılığı incelenmiş. Öncelikle iPhone X, aldığı sertifika üzerine 1 metre suyun altında 30 dakika boyunca tutuluyor. Tabii ki bu test, iPhone X'a hiçbir şekilde zarar vermiyor. Ardından telefon, bir gölün içinde bekletiliyor.
Ancak bu denemede de iPhone X ,sahip olduğu hiçbir işlevi kaybetmiyor. İşin ilginç yani telefon, en son ki denemede çamaşır makinesinin içine atılıyor ve makine çalıştırılıyor. Maalesef bu test de Apple'ın amiral modelini yıldıramıyor. iPhone X sorunsuz bir şekilde devam ediyor.
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