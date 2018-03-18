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    iPhone X reset atma | iPhone nasıl sıfırlanır

    Hürriyet Haber
    18.03.2018 - 17:12 | Son Güncelleme:

    Apple'ın tüm iPhone modellerinde veriler kaybedilmeden reset atılabiliyor. Peki, iPhone X'da bu durum nasıl gerçekleşiyor? İşte iPhone'lara reset atmanın yani sıfırlamanın yolu...

    Apple'ın tüm iPhone modellerinde veri kaybedilmeden reset atılabilmesi mümkün. Bu durum, iPhone 7'ye kadar ana ekran tuşu ve güç butonuna aynı anda bastıktan sonra biraz bekleyerek gerçekleşiyordu. iPhone 7'de ana ekran tuşunun hissiyatının azalmasıyla bu işlem değişmişti ve bu sefer, devreye ses düğmeleri girmişti. iPhone X ile birlikte Apple, ana ekran tuşunu da ortadan kaldırdı. Peki iPhone X'da nasıl reset atılıyor? 

    iPhone X reset atma | iPhone nasıl sıfırlanır

    - İlk olarak ses açma düğmesine basın ve hızlı bir şekilde bırakın.

    - Ardından aynı işlemi, ses kısma butonu için de uygulayın. 

    - Sonrasında ise iPhone X'unuz kapanana kadar ve Apple logosunu görene kadar sağ tarafta bulunan güç butonuna basılı tutun. 

    - Son olarak telefonunuzun kilit ekranının gelmesini bekleyin. 

    - İşlem bu kadar. 

    Bu şekilde yaptığınız iPhone X resetlemesi sonucu hiçbir verinizin kaybolmayacağını unutmayın!

    Etiketler: apple , iPhone X , reset , atma
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