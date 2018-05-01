iPhone X Plus ve iPhone SE 2 işte böyle görünecek!
Ünlü Tasarımcı Martin Hajek iPhone X Plus ve iPhone SE 2'nin en olası tasarım konseptini yayınladı. Bakın yeni iPhone'lar nasıl görünüyor?
Apple uzun yıllar boyunca telefonlardaki kamera performansı liderliğini elinde tutuyor. Ancak Huawei'nin 3 kameralı telefonu Huawei P20 Pro oldukça başarılı bir kamera performansı sunuyor. Bu durumdan etkilenen Apple iPhone X Plus modelinde 3 arka kamera tercih edebilir.
Bu üçüncü kamera 12 Megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. Ayrıca bu kamerada 6P lens olacağı düşünülüyor. Bu sayede cihazın 5x yakınlaştırma yapmasına olanacak sağlanacak.
iPhone SE 2'nin tasarımında ise arka tarafta tek kamera bulunuyor. Martin Hajek'in paylaştığı bu tasarımlar Apple'ın konseptine oldukça uyuyor. Bu yüzden en olası tasarımlar olarak bakılıyor.
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