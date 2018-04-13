iPhone X pil yüzdesi açma
Apple'ın amiral modeli iPhone X tanıtılana kadar tüm iPhone modellerinde pil yüzdesi sağ üst köşede gözüküyordu. Ancak iPhone X'da pil yüzdesi her daim ekranın sağ üst köşesinde gözükmüyor. Peki, iPhone X'da pil yüzdesi nasıl görünür?
Apple, iPhone X'la birlikte neredeyse her şeyi değiştirdi. Tasarım noktasında ekrana gelen çentik, her iPhone modelinde olan ana ekran tuşunun ve beraberinde Touch ID'nin kalkması, yerine Face ID'nin gelmesi vs.
Her iPhone modelinde pil yüzdesi sağ üst köşede gözükür ve kullanıcılar ne kadar şarjlarının kaldığını oradan öğrenebilirlerdi. Ancak iPhone X'la o durum da değişti. Peki iPhone X'da pil yüzdesi nasıl görünür?
iPHONE X PİL YÜZDESİ NASIL AÇILIR?
- Öncelikle iPhone X'unuzun sağ üst köşesine parmağını getirin.
- Ardından ekranı aşağı doğru çekin.
- Bu işlemler sonucu pil yüzdenizi görebilirsiniz.
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