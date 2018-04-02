iPhone X ne kadar? İşte iPhone fiyatları...

iPhone X fiyatlarında herhangi bir değişiklik göze çarpmıyor. 128 GB ve 256 GB'lık iki modeli bulunan iPhone X, Apple'ın en yeni iPhone modeli. Face ID özelliğiyle dikkat çeken; Animoji özelliğiyle de beğeni toplayan iPhone X'in fiyatları ise biraz cepleri yakıyor. Diğer telefonlara kıyasla fiyatları Türkiye'de hayli yüksek olunca tüketiciler iPhone X almak için yurt dışından almayı yeğliyor; ancak bunu yaparken telefonlarının garanti kapsamında olamayacağını da bilmeleri gerekiyor. Peki iPhone X fiyatları nasıl?



iPhone X'in Apple.com üzerinden satış fiyatı 128 GB'lık modelde 6099 TL, iPhone X 256 GB'lık modelin fiyatı ise 6899 TL. Yani fiyatta herhangi bir değişiklik yok. Dolar kurunun 4 TL seviyelerinde seyretmesine karşılık Apple'ın iPhone X fiyatlarında herhangi bir zam kararı bulunmuyor.