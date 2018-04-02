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    iPhone X ne kadar? İşte iPhone fiyatları...

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 13:00 | Son Güncelleme:

    iPhone X ne kadar? Dolar yükseliyor; Apple iPhone X fiyatlarına zam yapıyor mu? Türkiye'de 128 GB iPhone X modeli 6099 TL'den satılıyor; bu fiyatta bir değişiklik olacak mı? İşte iPhone X fiyatlarında son durum...

    iPhone X fiyatlarında herhangi bir değişiklik göze çarpmıyor. 128 GB ve 256 GB'lık iki modeli bulunan iPhone X, Apple'ın en yeni iPhone modeli. Face ID özelliğiyle dikkat çeken; Animoji özelliğiyle de beğeni toplayan iPhone X'in fiyatları ise biraz cepleri yakıyor. Diğer telefonlara kıyasla fiyatları Türkiye'de hayli yüksek olunca tüketiciler iPhone X almak için yurt dışından almayı yeğliyor; ancak bunu yaparken telefonlarının garanti kapsamında olamayacağını da bilmeleri gerekiyor. Peki iPhone X fiyatları nasıl?
    iPhone X ne kadar İşte iPhone fiyatları...
    iPhone X'in Apple.com üzerinden satış fiyatı 128 GB'lık modelde 6099 TL, iPhone X 256 GB'lık modelin fiyatı ise 6899 TL. Yani fiyatta herhangi bir değişiklik yok. Dolar kurunun 4 TL seviyelerinde seyretmesine karşılık Apple'ın iPhone X fiyatlarında herhangi bir zam kararı bulunmuyor.

    Etiketler: iphone x ne kadar
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