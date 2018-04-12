iPhone X nasıl kapatılır?
Apple, iPhone X'la birlikte kullanıcılarına çok farklı bir iPhone sundu. Cihazın, kapatılma tarzı dahi değişti. İşte iPhone X'u kapatmanın yolları!
Apple, iPhone X'la beraber mevcut iPhone tasarımını ortadan kaldırdı. Çift arka kameraların dikey konumlandırılması, ekranın üst kısmında yer alan çentik, ana ekran tuşunun kalkması vs. Tüm bunlara ek olarak iPhone X'la birlikte telefonların kapatılma tarzı da değişti. iPhone 6S'e kadar bu durum telefonun üst kısmında yer alan güç tuşu basılı tutularak gerçekleşiyordu. iPhone 6S'ten sonra da güç butonu telefonun sağ kısmına alındı ve şu anda da iPhone 8 serisi dahil olmak üzere yan tarafta bulunan güç tuşundan telefonlar kapatılabiliyor. Yalnız, iPhone X'da durum biraz farklı...
iPHONE X NASIL KAPATILIR?
- iPhone X'u kapatmanız için iki işlemi aynı anda yapmanız gerekiyor.
- Telefonun sağ kısmında bulunan güç butonuna ve ekranın sol kısmında yer alan ses açma butonuna aynı anda basılı tutun.
- Karşınıza çıkan "Telefonu Kapat" ve "Acil Çağrı" seçeneklerinden "Telefonu Kapat" ı seçerek, iPhone X'u kapatabilirsiniz.
- Öte yandan, "Ayarlar" bölümüne gidip "Genel" seçeneğinden "Telefonu Kapat" diyerek de iPhone X'u kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle