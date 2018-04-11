iPhone X arka plan temizleme nasıl yapılır?
Apple'ın iPhone'un 10. yılına özel tanıttığı iPhone X'la beraber sadece tasarım değişmedi. Tasarımla birlikte arka planda çalışır halde olan uygulamaların temizlenmesi de değişti. Peki, iPhone X'da arka plan nasıl temizlenir?
iPhone 8 ve onun öncesi cihazlarda halen daha arka planda çalışan uygulamaları temizlemek aynı. Ana ekran tuşuna hızlı bir şekilde iki kere bastıktan sonra uygulamalar karşınıza çıkıyor ve yukarı doğru kaydırarak arka planı temizleyebiliyorsunuz. Ancak, iPhone X'la birlikte bu sistem de değişti. Onun yerine...
iPHONE X'DA ARKA PLAN NASIL TEMİZLENİR?
-Öncelikle ortadan kalkan ana ekran tuşu yerine kullanılan ikonu yukarı doğru kaydırın.
-Ardından, parmağınızı bir süre basılı tutun.
-Karşınıza arka planda çalışan uygulamalar çıkacak.
-Sonrasında herhangi bir uygulamaya basılı tutun ve uygulamaların üst kısmında "-" işaretinin çıkmasını bekleyin.
-Son olarak, kapatmak istediğiniz uygulamaları ister yukarı doğru isterseniz de uygulamaların üst kısmında çıkan "-" işaretinden kapatabilirsiniz.
Bu işlemler sonucu arka planınızı temizleyebilirsiniz.
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