iPhone X ikinci el fiyatları cep yakıyor!
Dün akşam saatlerinde doların yükselmesiyle Apple marka tüm telefonlara dudak uçuklatacak zamlar yapıldı. Zamlardan etkilenen yalnızca ambalajlı, sıfır ürünler olmadı. iPhone X'in ikinci el fiyatları da uçuşa geçti.
Alışveriş sitelerinde iPhone X ikinci el fiyatları aldı başını gitti. Açılmamış kutular 5.500 TL civarında satılırken bir anda bu fiyatlar 7.100 TL’ye yükseldi. İkinci el iPhone X‘ların fiyatı ise 3 aylık cihazda 7.000 TL‘ye kadar yükselmiş durumda.
4 aylık cihazların bile 6.100 TL‘ye yükseldiği ikinci el piyasasında hareketlilik sürüyor. Satıcılar yavaş yavaş daha önce ilana koyduğu iPhone X modellerinin fiyatlarını yükseltmeye başladı. Aynı yükseliş iPhone 8 Plus modellerinde de yaşıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle