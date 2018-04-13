iPhone virüslerden nasıl temizlenir?
Apple'ın iOS işletim sistemine genel olarak pek virüs bulaşmıyor ama diyelim ki bulaştı. O zaman ne yapacaksınız? İşte iPhone'u virüslerden temizlemenin yolu
iPhone modellerinde genel virüs noktasında her zaman sıkıntı yaşanmıyor. Ancak, virüs bulaştığında ne yapılmalı? Öncelikle telefonunuzdaki uygulamaları kontrol etmelisiniz. Bu işlemin yapılmasının sebebi virüsün nereden bulaştığını anlamak. Uygulamaların, yeni bir sürümünün gelip gelmeyeceğine veya uygulamayı geliştirici firmanın sosyal medya hesaplarından sizin yaşadığınız sorunla alakalı bir şeyler paylaşıp paylaşmadığına bakın.
Tüm bunların neticesinde eğer bir sonuca ulaşamazsanız, yapacağınız tek bir şey var: O da telefonunuza format atmak. Yani eğer bu işlemler sonuç vermezse telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmelisiniz. iPhone'nunuzu fabrika ayarlarına döndürmek için de şu işlemleri takip: Ayarlar> Genel> Sıfırla> Tüm içerikleri ve ayarları sil.
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