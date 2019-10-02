iPhone Türkiye satış fiyatı ne kadar oldu? Yeni iPhone modelleri Türkiye'ye ne zaman gelecek?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriiPhone Türkiye satış fiyatı ne kadar oldu? Yeni iPhone modelleri Türkiye'ye ne zaman gelecek?
GeriTeknoloji iPhone Türkiye satış fiyatı ne kadar oldu? Yeni iPhone modelleri Türkiye'ye ne zaman gelecek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
02.10.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

iPhone Türkiye satış fiyatı ne kadar oldu? Yeni iPhone modelleri Türkiye'ye ne zaman gelecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
iPhone Türkiye satış fiyatı ne kadar oldu? Yeni iPhone modelleri Türkiye'ye ne zaman gelecek?

iPhone telefon markalarının ne zaman Türkiye'ye geleceği ve fiyatlarının ne kadar olacağı teknoloji takipçileri tarafından merakla bekleniyordu. Yeni iPhone'lar Türkiye'ye ne zaman geliyor? İşte bir yıldır beklenen yeni iPhone'ların merak edilen tüm özellikleri ve şaşırtan fiyatları...

iPhone 11 ile başlayalım. iPhone XR'ın devamı olarak kabul edilen iPhone 11'in tasarımsal olarak iPhone 11 Pro ve iPhone Pro Max'e göre iki kameraya sahip olması. 6.1 inç IPS LCD ekrana sahip. iPhone 11 serisinin ikinci kamerası geniş açılı çekim yapmaya yarıyor. Artık her şeyi portre modunda çekebileceksiniz. Bir başka önemli özellik ise gece modu. Çekim yaptığınız ortamda çok az ışık bulunsa dahi oldukça aydınlık çekim yapıyor.

Video kaydı esnasında normal açılı kamera ile geniş açılı kamera arasında geçiş yapılabiliyor. Akıllı HDR özelliğinde geliştirmeler yapılmış. Fotoğraftaki insanı tespit edip daha gelişmiş işlemler uyguluyor. Ön kamera çözünürlüğü 12 MegaPiksel’e yükseltildi ve geniş açılı çekim özelliği eklendi. Telefonu yatay tuttuğunuzda 12 MP çözünürlük ile geniş açılı çekim, dikey tuttuğunuzda ise 7 MP çözünürlük ile normal açılı çekim yapıyor.

iPhone 11, Apple A13 işlemci ile geliyor. Rakiplerine göre zaten güçlü olan iPhone modelleri farkı daha da açmış oldu. Gelelim batarya konusuna... iPhone XR’a göre 1 saat daha fazla kullanım sunan iPhone 11, kullanıcıların şarj kabusunu biraz olsun dindirecek gibi görünüyor. iPhone 11’in fiyatı 699 dolar olarak açıklandı. iPhone XR'nin fiyatı 750 dolar idi. Başlangıç fiyatında indirim söz konusu.

iPhone Türkiye satış fiyatı ne kadar oldu Yeni iPhone modelleri Türkiyeye ne zaman gelecek

iPhone 11'in üst sürümleri ise iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max oldu. iPhone 11 Pro 5.8 inç, iPhone 11 Pro Max ise 6.5 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip. Normal içeriklerde 800 nit, HDR içeriklerde 1200 nit parlaklık seviyesine ulaşılabiliyor. Apple bu nedenle ekrana Super Retina XDR adı veriliyor. iPhone 11 Pro serisinde üç arka kameraya yer veriliyor. Apple bu kamera sistemine Pro kamera sistemi adını veriyor ve telefonun ismindeki ‘Pro’ da kamerasından dolayı kullanılıyor.

2x optik zoomlu çekim yapmaya yarayan telefoto kameranın diyafram açıklığı bir önceki seride f/2.4 iken, f/2.0 seviyesine çekildi. Üçüncü kamera sayesinde 120 derecelik geniş açıyla çekim yapılabiliyor. Gece modu ve pro çekim modu eklenmiş. Üç kamerada da OIS var. iPhone 11 Pro serisinin ön kamerası iPhone 11’deki ile aynı özelliklere sahip. İşlemcide de iPhone 11'deki gibi Apple A13 işlemcisinin kullanılıyor. Cihaz, saniyede 1 trilyonu aşkın işlem yapabiliyor ve bunun 'bir akıllı telefon için en iyisi' olduğu iddiası var.

Bataryaya geldiğimizde ise iPhone 11 Pro diğer telefonları geride bırakıyor. Hatta iPhone 11 Pro, pili en uzun giden iPhone olacak. iPhone 11 Pro, iPhone Xs Max modeline göre 5 saat; iPhone 11 Pro ise iPhone Xs’e göre 4 saat daha fazla kullanım sunuyor. iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 5, 18 Ekim itibariyle apple.com.tr adresinde, App Store uygulamasında, Apple Store’larda, Apple Yetkili Satıcılarında ve belirli iletişim operatörlerinde satışa çıkıyor. Ancak Türkiye fiyatları henüz belli değil.

iPhone Türkiye satış fiyatı ne kadar oldu Yeni iPhone modelleri Türkiyeye ne zaman gelecek

Yurt dışında ise iPhone 11 Pro 999 dolara satılacak. iPhone 11 Pro Max ise 1099 dolara kullanıcılara ulaşacak. Yeni iPhone modellerinin fiyatı ülkemizde henüz açıklanmazken iPhone XR fiyatı 7.399 TL’den 6.499 TL‘ye çekildi. iPhone 8 4.999 TL başlangıç fiyatına sahipken iPhone 8 Plus ise 5.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?