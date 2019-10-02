iPhone Türkiye satış fiyatı ne kadar oldu? Yeni iPhone modelleri Türkiye'ye ne zaman gelecek?

iPhone 11 ile başlayalım. iPhone XR'ın devamı olarak kabul edilen iPhone 11'in tasarımsal olarak iPhone 11 Pro ve iPhone Pro Max'e göre iki kameraya sahip olması. 6.1 inç IPS LCD ekrana sahip. iPhone 11 serisinin ikinci kamerası geniş açılı çekim yapmaya yarıyor. Artık her şeyi portre modunda çekebileceksiniz. Bir başka önemli özellik ise gece modu. Çekim yaptığınız ortamda çok az ışık bulunsa dahi oldukça aydınlık çekim yapıyor.

Video kaydı esnasında normal açılı kamera ile geniş açılı kamera arasında geçiş yapılabiliyor. Akıllı HDR özelliğinde geliştirmeler yapılmış. Fotoğraftaki insanı tespit edip daha gelişmiş işlemler uyguluyor. Ön kamera çözünürlüğü 12 MegaPiksel’e yükseltildi ve geniş açılı çekim özelliği eklendi. Telefonu yatay tuttuğunuzda 12 MP çözünürlük ile geniş açılı çekim, dikey tuttuğunuzda ise 7 MP çözünürlük ile normal açılı çekim yapıyor.

iPhone 11, Apple A13 işlemci ile geliyor. Rakiplerine göre zaten güçlü olan iPhone modelleri farkı daha da açmış oldu. Gelelim batarya konusuna... iPhone XR’a göre 1 saat daha fazla kullanım sunan iPhone 11, kullanıcıların şarj kabusunu biraz olsun dindirecek gibi görünüyor. iPhone 11’in fiyatı 699 dolar olarak açıklandı. iPhone XR'nin fiyatı 750 dolar idi. Başlangıç fiyatında indirim söz konusu.

iPhone 11'in üst sürümleri ise iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max oldu. iPhone 11 Pro 5.8 inç, iPhone 11 Pro Max ise 6.5 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip. Normal içeriklerde 800 nit, HDR içeriklerde 1200 nit parlaklık seviyesine ulaşılabiliyor. Apple bu nedenle ekrana Super Retina XDR adı veriliyor. iPhone 11 Pro serisinde üç arka kameraya yer veriliyor. Apple bu kamera sistemine Pro kamera sistemi adını veriyor ve telefonun ismindeki ‘Pro’ da kamerasından dolayı kullanılıyor.

2x optik zoomlu çekim yapmaya yarayan telefoto kameranın diyafram açıklığı bir önceki seride f/2.4 iken, f/2.0 seviyesine çekildi. Üçüncü kamera sayesinde 120 derecelik geniş açıyla çekim yapılabiliyor. Gece modu ve pro çekim modu eklenmiş. Üç kamerada da OIS var. iPhone 11 Pro serisinin ön kamerası iPhone 11’deki ile aynı özelliklere sahip. İşlemcide de iPhone 11'deki gibi Apple A13 işlemcisinin kullanılıyor. Cihaz, saniyede 1 trilyonu aşkın işlem yapabiliyor ve bunun 'bir akıllı telefon için en iyisi' olduğu iddiası var.

Bataryaya geldiğimizde ise iPhone 11 Pro diğer telefonları geride bırakıyor. Hatta iPhone 11 Pro, pili en uzun giden iPhone olacak. iPhone 11 Pro, iPhone Xs Max modeline göre 5 saat; iPhone 11 Pro ise iPhone Xs’e göre 4 saat daha fazla kullanım sunuyor. iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 5, 18 Ekim itibariyle apple.com.tr adresinde, App Store uygulamasında, Apple Store’larda, Apple Yetkili Satıcılarında ve belirli iletişim operatörlerinde satışa çıkıyor. Ancak Türkiye fiyatları henüz belli değil.

Yurt dışında ise iPhone 11 Pro 999 dolara satılacak. iPhone 11 Pro Max ise 1099 dolara kullanıcılara ulaşacak. Yeni iPhone modellerinin fiyatı ülkemizde henüz açıklanmazken iPhone XR fiyatı 7.399 TL’den 6.499 TL‘ye çekildi. iPhone 8 4.999 TL başlangıç fiyatına sahipken iPhone 8 Plus ise 5.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.