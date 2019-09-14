iPhone Türkiye fiyatları ne kadar olacak? iPhone fiyatları düştü mü?
Geçtiğimiz günlerde yeni iPhone telefon modelleri tanıtıldı ve bu tanıtımın ardından Türkiye fiyatları merak edilmeye başlandı. Dün yaşanan gelişmede ise iPhone Türkiye fiyatlarında bir güncellemeye gidildiği teknoloji kulislerinde konuşulmaya başlanırken, firmadan resmi açıklama geldi. Peki iPhone fiyatları şuan ne kadar, iPhone fiyatlarında değişiklik mi olacak? İşte detaylar
Apple'ın yeni iPhone'ları duyurmasıyla birlikte mevcut iPhone modellerinin fiyatlarında indirime gitti. Şirket, bu konuda açıklama yapmazken, bugün Apple'ın Türkiye'de hizmet veren internet sitesinin bir süre bazı sayfalarının kapalı olması dikkat çekti. Bugün öğlen saatlerinde kararan ilgili web sayfalarından bazıları şöyle: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 7, iPhone 7 Plus...
Bugün itibarıyla iPhone XR'ın başlangıç fiyatı 6499 TL olurken, iPhone 8 ise 4999 TL'den satılmaya başladı. iPhone 8 Plus'ın fiyatı 5999 TL olurken, Apple'ın iPhone 7, iPhone 7 Plus ve hatta iPhone XS ile iPhone XS Max modellerini internet sitesinden kaldırdığı dikkat çekti.
Apple'ın internet sitesinde iPhone 11 Pro ve iPhone 11 model telefonlara da ulaşabiliyorsunuz. Ancak bu telefonların fiyatları henüz belli değil; zira 'Yakında' ibaresi kullanıcıları karşılıyor ve Ekim ayı sonunda bu cihazların fiyatları açıklanmış olacak.
5.8 inç (diyagonal) tam ekran
OLED Multi-Touch
HDR ekran
458 ppi yoğunlukta 2436 x 1125 piksel çözünürlük
2.000.000:1 kontrast oranı (tipik)
iPhone 11 Pro’nun ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 5.85 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır).
True Tone ekran
Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)
Haptic Touch
800 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR)
Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği
Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık
60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP68 derecesi
(30 dakikaya kadar maksimum 4 metre derinlik)
Kamera
Üçlü 12 MP Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralar
Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı
Geniş: ƒ/1.8 diyafram
Telefoto: ƒ/2.0 diyafram
2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 10 kata kadar dijital zoom
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
Çift optik görüntü stabilizasyonu (Geniş ve Telefoto)
Beş bileşenli lens (Ultra Geniş); altı bileşenli lens (Geniş ve Telefoto)
Yavaş Senkron özelliğine sahip daha parlak True Tone Flash
Panorama (63 MP’e kadar)
%100 Focus Pixels (Geniş)
Gece modu
Otomatik Ayarlamalar
Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Gelişmiş kırmızı göz düzeltme
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG
Video Kaydı
Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
Saniyede 60 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Videolar için optik görüntü stabilizasyonu (Geniş ve Telefoto)
2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 6 kata kadar dijital zoom
İşitsel zoom
Daha parlak True Tone Flash
Süje takibi özellikli QuickTake video kaydı
Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme
Videoları oynatırken yakınlaştırma
Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264
Stereo kayıt
TrueDepth Kamera
12 MP kamera
ƒ/2.2 diyafram
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
Animoji ve Memoji
Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 120 kare 1080p ağır çekim video desteği
Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR
Saniyede 30 kare video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Retina Flash
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Face ID
TrueDepth kamera aracılığıyla yüz tanıma
Cellular ve Wireless
Model A2215*
FDD-LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66)
TD-LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Model A2218*
FDD-LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66)
TD-LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
4x4 MIMO ve LAA özelliklerine sahip Gigabit sınıfı LTE4
2x2 MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi 6
Bluetooth 5.0 wireless bağlantı teknolojisi
Uzamsal farkındalık için Ultra Geniş Bant çipi
Okuyucu modu özellikli NFC
Güç koruma özellikli Ekspres Kartlar
Konum
Yerleşik GPS/GNSS
Dijital pusula
Wi-Fi
Cellular
iBeacon ile mikro lokasyon
Görüntülü Arama5
Wi-Fi veya hücresel ağ üzerinden FaceTime görüntülü arama
Sesli Arama5
FaceTime sesli arama
Voice over LTE (VoLTE)4
Wi‑Fi üzerinden arama4
Ses Çalma
Desteklenen ses biçimleri: AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Korumalı AAC, MP3, Lineer PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos ve Audible (2, 3, 4 biçimleri, Audible Enhanced Audio, AAX ve AAX+)
Uzamsal ses çalma
Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen maksimum ses düzeyi sınırı
Video Oynatma
Desteklenen video biçimleri: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 ve Motion JPEG
Dolby Vision ve HDR10 içerikler için Yüksek Dinamik Aralık
Apple TV’ye (2. nesil veya daha yeni bir model) AirPlay Yansıtma, fotoğraf ve video çıkışı6
Video yansıtma ve video çıkışı desteği: Lightning Dijital AV Adaptörü ve Lightning - VGA Adaptörü ile 1080p’ye kadar (adaptörler ayrı satılır)6
Siri
Mesaj göndermek, anımsatıcı ayarlamak ve çok daha fazlası için sesinizi kullanın
Kilit Ekranı’nızda ve Mesajlar, Mail, QuickType gibi pek çok uygulamada akıllı öneriler alın
“Hey Siri” özelliğiyle, ellerinizi kullanmadan sadece sesinizle etkinleştirin
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