iPhone Türkiye fiyatları ne kadar? iPhone Türkiye satış fiyatları belli oldu mu?

Apple'ın yeni iPhone'ları duyurmasıyla birlikte mevcut iPhone modellerinin fiyatlarında indirime gitti. Şirket, bu konuda açıklama yapmazken, bugün Apple'ın Türkiye'de hizmet veren internet sitesinin bir süre bazı sayfalarının kapalı olması dikkat çekti. Bugün öğlen saatlerinde kararan ilgili web sayfalarından bazıları şöyle: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 7, iPhone 7 Plus...



Bugün itibarıyla iPhone XR'ın başlangıç fiyatı 6499 TL olurken, iPhone 8 ise 4999 TL'den satılmaya başladı. iPhone 8 Plus'ın fiyatı 5999 TL olurken, Apple'ın iPhone 7, iPhone 7 Plus ve hatta iPhone XS ile iPhone XS Max modellerini internet sitesinden kaldırdığı dikkat çekti.





Apple'ın internet sitesinde iPhone 11 Pro ve iPhone 11 model telefonlara da ulaşabiliyorsunuz. Ancak bu telefonların fiyatları henüz belli değil; zira 'Yakında' ibaresi kullanıcıları karşılıyor ve Ekim ayı sonunda bu cihazların fiyatları açıklanmış olacak.

Apple, uzun süredir beklenen yeni telefonlarının duyurusunu 10 Eylül akşamı gerçekleştirdiği dev etkinlikte yaptı. İki kamerayla gelen iPhone 11 ile birlikte özellikle de kamera tarafında oldukça büyük yenilikler getiren iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max de ortaya çıktı. Cihazların yurt dışı fiyatları da açıklandı. Buna göre 64 GB'lık iPhone 11'in fiyatı 699 dolar, 128 GB'lık modeli 749 dolar, 256 GB'lık modeli ise 849 dolar oldu. iPhone 11 Pro'nun 64 GB'lık modeli 999 dolar, iPhone 11 Pro Max'in ise 1099 dolarlık fiyat etiketi bulunuyor.



Peki iPhone 11 ve diğer yeni model telefonların Türkiye fiyatı belli oldu mu? Apple, Türkiye'ye özel bir açıklama yapmadı ve fiyat bilgisi paylaşmadı. İlerleyen günlerde Apple'ın fiyatları belirlemesi beklenirken, Apple.com.tr üzerinden yeni iPhone modellerine bakıldığında 'Yakında sizlerle' ibaresi dikkat çekiyor.



Diğer bir deyişle yeni iPhone'ların Türkiye'ye gelişi Ekim ayının sonunu bulabilir ve fiyatlar da bu tarihe doğru açıklanabilir.

iPhone 11 Pro özellikleri

Super Retina XDR ekran