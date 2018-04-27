iPhone SE 2'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Apple'ın küçük ekranlı beklenen yeni telefonu iPhone SE 2'yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı; cihaza ait yeni görüntüler bir bir ortaya döküldü!
Çin'deki bir sosyal medya platformu tarafından yayınlanan görseller, iPhone SE 2 tasarımını gözler önüne seriyor. Yayınlanan görsellerdeki iPhone SE 2 diye adlandırılan telefon, iPhone SE modeline çok benziyor. Cihazın ön yüzeyi iPhone SE modelinde olduğu gibi Touch ID'yi barındırıyor.
Ön kameranın ve ahizenin konumlandırılışı dahi iPhone SE ile aynı. Yayınlanan görselde bir de 3.5 mm'lik kulaklık jakının olduğu görülüyor.
Ancak, geçtiğimiz günlerde gelen bir sızıntı, Apple'ın yeni telefonunda 3.5 mm'lik kulaklık jakının yerine Lightning girişinin olacağı yönündeydi. Telefonun iPhone SE'den tek farkı ise arka yüzeyin cam oluşu. Son olarak, iPhone SE 2'de olacağı söylenen bir çentik de görünmüyor.
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