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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
24.04.2018 - 08:26, Son Güncelleme:

iPhone SE 2'de kulaklık girişi olmayacak!

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iPhone SE 2'de kulaklık girişi olmayacak!

iPhone SE 2, yeni bir habere gör önümüzdeki ay gibi kısa bir sürede piyasaya çıkacak. Ama cihazda bir kulaklık girişi olmasını beklemeyin.

Macotakara'ya göre, kanıtlar Apple'ın 4 Haziran'daki WWDC 2018 açılış konuşmasında veya bundan tam önce geliştirilmiş bir 4-inç iPhone çıkaracağına işaret ediyor. Söylenenlere göre özellikleri iPhone 7'ninkilere benzeyecek, buna A10 Fusion yongası da dahil.

Bu haber, bu hafta keşfedilen, zamanlamanın iki aydan kısa sürede olacağına işaret eden yasal başvurular ile örtüşüyor. Bunlara göre, 11 farklı sürüm olacaktı (muhtemelen dahili depolama ve renk çeşitleri).

Yeni, tek elde kullanmaya uygun ve orijinal iPhone SE boyutundaki bir iPhone, iPhone X'in çok büyük olduğunu düşünenlere çekici gelecektir. SE 2'nin giriş-seviyesi fiyatı da büyük bir teşvik olabilir.

iPhone SE 2de kulaklık girişi olmayacak

Yalnız, cihazını yükseltmeyi düşünenlerin 3.5mm'lik bir kulaklık girişi olmadan yaşamayı öğrenmesi gerekecek. Habere göre Apple, iPhone SE 2'de kulaklık girişinden kurtuluyor ve bu aslında oldukça mantıklı. Çünkü firma tamamen kablosuz AirPods kulaklıklarını almanızı istiyor.

Kulaklık girişinin olmayacak olması, telefonun su geçirmez yapılmasına yardımcı olacak mı, bunu henüz bilmiyoruz.

iPhone SE 2, Apple'ın sıradaki giriş-seviyesi telefonu olacak, ama 2018'deki tek seçenek değil. iPhone X2, iPhone X2 Plus ve 6.1 inç LCD iPhone 9'un da normal Eylül zaman aralığında çıkması bekleniyor.

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