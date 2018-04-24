iPhone SE 2'de kulaklık girişi olmayacak!
iPhone SE 2, yeni bir habere gör önümüzdeki ay gibi kısa bir sürede piyasaya çıkacak. Ama cihazda bir kulaklık girişi olmasını beklemeyin.
Macotakara'ya göre, kanıtlar Apple'ın 4 Haziran'daki WWDC 2018 açılış konuşmasında veya bundan tam önce geliştirilmiş bir 4-inç iPhone çıkaracağına işaret ediyor. Söylenenlere göre özellikleri iPhone 7'ninkilere benzeyecek, buna A10 Fusion yongası da dahil.
Bu haber, bu hafta keşfedilen, zamanlamanın iki aydan kısa sürede olacağına işaret eden yasal başvurular ile örtüşüyor. Bunlara göre, 11 farklı sürüm olacaktı (muhtemelen dahili depolama ve renk çeşitleri).
Yeni, tek elde kullanmaya uygun ve orijinal iPhone SE boyutundaki bir iPhone, iPhone X'in çok büyük olduğunu düşünenlere çekici gelecektir. SE 2'nin giriş-seviyesi fiyatı da büyük bir teşvik olabilir.
Yalnız, cihazını yükseltmeyi düşünenlerin 3.5mm'lik bir kulaklık girişi olmadan yaşamayı öğrenmesi gerekecek. Habere göre Apple, iPhone SE 2'de kulaklık girişinden kurtuluyor ve bu aslında oldukça mantıklı. Çünkü firma tamamen kablosuz AirPods kulaklıklarını almanızı istiyor.
Kulaklık girişinin olmayacak olması, telefonun su geçirmez yapılmasına yardımcı olacak mı, bunu henüz bilmiyoruz.
iPhone SE 2, Apple'ın sıradaki giriş-seviyesi telefonu olacak, ama 2018'deki tek seçenek değil. iPhone X2, iPhone X2 Plus ve 6.1 inç LCD iPhone 9'un da normal Eylül zaman aralığında çıkması bekleniyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: EN İYİ 8 OYUN TELEFONU
Yorumları Göster
Yorumları Gizle