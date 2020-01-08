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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 08.01.2020 - 09:12,Son Güncelleme:/

iPhone SE 2 resmen geliyor! Tasarımı böyle görünüyor

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iPhone SE 2 resmen geliyor! Tasarımı böyle görünüyor

Apple'ın iPhone SE'nin ardından yeni bir küçük ekranlı iPhone duyurması uzun zamandır bekleniyordu. Şirkete yakın kaynaklar Apple'ın yakın zamanda bir sürpriz yapacağına dikkat çekerken, iPhone SE 2 veya iPhone 9 adıyla anılacak özel telefonun tasarımının nasıl olacağı ise netleşti.

Apple, yeni bir iPhone hazırlığında. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in ardından 2020 için yol haritasını belirleyen şirket, bu kez küçük ekranlı bir iPhone modeli de ortaya koymak niyetinde. Şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre iPhone SE 2'nin temeli iPhone 8'e dayanıyor. Yani donanım özellikleri ve tasarım açısından cihaz iPhone 8 ile benzerlik taşıyacak. 

OnLeaks ve iGeeksBlog tarafından yayınlanan görüntülere bakıldığında iPhone SE 2'nin çentiksiz bir ekran tasarımıyla geldiği görülüyor. Touch ID teknolojisini de kullanması beklenen telefonda yüz tanıma teknolojisi bulunmayacak. iPhone SE 2'nin özellikleriyle iPhone 8'i fazlasıyla andırması ise cihazın isminin iPhone SE 2 yerine iPhone 9 olarak anılabilme ihtimalini güçlendiriyor.

iPhone SE 2 resmen geliyor Tasarımı böyle görünüyor

4.7 inç'lik küçük bir ekrana sahip olan iPhone SE 2, arka yüzünde tek sensörlü bir kamera kullanacak. Apple'ın A13 Bionic işlemcisinden güç alacağı sanılan cihazda tasarım tarafında iPhone 11 dokunuşları da görebiliriz. iPhone 8'in aksine arka yüzeyinde parlak cam kullanılması beklenmeyen yeni telefonda buzlu camın kullanılacağı düşünülüyor. Bu tasarım anlayışı, iPhone 11 Pro'da kendine yer bulmuştu. 

Apple'ın yeni iPhone modelini ne zaman duyuracağı bilinmezken, fiyatının 399 dolar seviyelerinde olacağı konuşuluyor. 

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